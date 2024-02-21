Filistin, ABD\'nin BMGK\'de Gazze ateşkes kararını veto etmesini kınadı

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Filistin, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Cezayir'in sunduğu Gazze'de acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesini kınadı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, Filistin yönetiminin, ABD'nin BMGK'de bir kez daha Gazze'de ateşkesin önünü açan kararı veto etmesini kınadığı belirtildi.

" İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşını durdurmayı ABD'nin sürekli reddetmesi karşısında yaşanan şaşkınlığa" dikkat çekilerek ABD'nin tutumunun, uluslararası toplumun iradesine meydan okuma olduğu aktarıldı.

Gazze'de ateşkes ilan edilmesi kararının ABD tarafından reddedilmesinin, "İsrail işgal devletine Gazze Şeridi halkına yönelik saldırganlığını sürdürmesi ve Refah'a yönelik kanlı saldırısını gerçekleştirmesi için ayrıca yeşil ışık yakacağı" belirtildi.

Filistin yönetimi, ABD yönetiminin attığı adımların "İsrail işgal makamlarına koruma ve destek sağladığını" vurgulayarak ABD'nin Cezayir'in karar taslağını veto etmesini meşrulaştırmak adına BMGK'ye alternatif bir karar taslağı sunacağını kaydetti.

ABD'nin İsrail'i ve Gazze Şeridi'ne yönelik vahşi saldırılarını desteklediğine vurgu yapan Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze'de Filistinli çocuk, kadın ve yaşlılara karşı sürdürdüğü saldırılardan ABD'yi sorumlu tuttu.

ABD'nin uyguladığı siyasetin, bu ülkeyi İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistin halkına yönelik uyguladığı soykırım, etnik temizlik ve savaş suçlarına ortak ettiği vurgulandı.

Filistin yönetimi, ABD'nin politikasının dünya için bir tehlike, uluslararası barış ve güvenliğe karşı tehdit haline geldiği uyarısında bulundu.

ABD, İsrail'i Gazze'de işlediği suçları sürdürmeye teşvik ediyor

Hamas'tan yapılan açıklamada da ABD'nin Gazze'de ateşkesi öngören kararı veto etmesine ilişkin, "Bu kararın başarısızlığını, uluslararası iradenin engellenmesi ve İsrail işgalinin Filistin halkımızı katletme ve yerinden etme planına bir hizmet olarak görüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasının engellenmesinden doğrudan ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin sorumlu olduğu vurgulandı.

ABD'nin tutumunun, "İsrail'in bombalama ve aç bırakarak Gazze'de daha fazla katliam yapmasına yeşil ışık yaktığı, Gazze'de çocuklara ve savunmasız sivillere yönelik soykırım savaşına ortaklık teşkil ettiği" kaydedildi.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin veto etmesini, "ABD için utanç verici" olarak niteledi.

Bergusi, ABD'nin tutumunun, "Filistin halkına karşı soykırım yapmayı, zorla aç bırakmayı ve toplu cezalandırmayı sürdürmek adına İsrail'i teşvik ediyor." dedi.

BM Güvenlik Konseyinde Cezayir'in sunduğu Gazze'de acilen ateşkes talep edilen, sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınayan ve zorla yerinden edilmeye karşı çıkan karar tasarısı oylamaya sunulmuştu.

15 üyeli BMGK'de ABD'nin veto ettiği karar tasarısı için İngiltere "çekimser" oy kullanırken 13 ülke "evet" oyu vermişti.

Cezayir'in karar tasarısı

Cezayir tarafından sunulan karar tasarısında, Gazze'de acilen insani ateşkes sağlanması talep ediliyordu.

Sivillere yönelik her türlü saldırının kınandığı tasarıda, aynı zamanda Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı çıkılıyordu.

Karar tasarısında, tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapılırken Gazze'nin tüm bölgelerine engelsiz insani yardım gerçekleşmesi talep ediliyordu.

Tüm esirlerin serbest bırakılması talep edilen karar tasarısında, Uluslararası Adalet Divanının İsrail'e yönelik 26 Ocak'ta aldığı ihtiyati tedbir kararlarına da atıfta bulunuluyordu.

ABD daha önce de ateşkes çağrılarını veto etti

ABD daha önce 16, 18 ve 25 Ekim 2023 ile 8 Aralık 2023'te BMGK'de Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti.

ABD, BM Genel Kurulunda 13 Aralık 2023'te 153 ülkenin "evet" oyu kullandığı Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı için de "hayır" oyu kullanan 10 ülkeden biri olmuştu.