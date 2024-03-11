Filistin Başbakanı: Gazze'ye yardımlar kara sınırından hızlıca ulaştırılabilir

Filistin'de istifasını sunan ve yeni hükümet kuruluncaya kadar görevini geçici olarak sürdüren Başbakan Muhammed Iştiyye, Gazze Şeridi'ne deniz yoluyla 3 günde gelebilecek yardımların kara sınırından birkaç saat içinde ulaştırılabileceğini söyledi.
Haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Iştiyye, İsrail'in Gazze'de soykırım ve aç bırakma savaşını sürdürdüğünü buna karşın sadece havadan yardım indirerek bölgedeki kıtlığın bitirilemeyeceğini ifade etti.
Bu konuda en doğru çözümün, önce işlenen suçların durdurulması sonra da Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) gözetiminde kara ve deniz yoluyla yardımların Gazze'ye ulaştırılması olduğunu vurgulayan Iştiyye, şu ifadeleri kullandı:
"Eğer amaç yardım yapmaksa Gazze'ye giden 5 tane sınır kapısı var. Deniz yoluyla 3 gün beklemektense buradan saatler içinde yardımlar ulaştırılabilir."
İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin maruz kaldığı işkence ve baskılar
İsrail hapishanelerindeki Filistinliler meselesine de değinen Iştiyye, Kızılhaç'tan söz konusu Filistinlileri ziyaret etmesini istedi.
Iştiyye, "Hapishanelerde yaşanan vahşetin durdurulması, gardiyanların taciz ve işkence yoluyla intikam alma eğilimlerinin engellenmesi için acil müdahale gerekiyor. Birkaç gün önce, serbest bırakılan birkaç mahkümu kabul ettim. Kendilerinden tarihte benzeri görülmemiş işkence ve baskılar dinledim." diye konuştu.
Filistin Başbakanı, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin durumunun incelenmesi için uluslararası bir komite oluşturulması çağrısında bulundu.
Gazze'ye "insani deniz koridoru" açma girişimi
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) Gazze'ye insani deniz koridorunun ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ortaklığında açılacağını, çalışmaların İsrail ile işbirliğinde yürütüleceğini bildirmişti.
Von der Leyen, "Koridorun açılışına çok yakınız. Ümit ederim bu pazar olur. Bugün ilk pilot operasyonun başlatılacağını görmekten büyük mutluluk duyuyorum." demişti.
Son Dakika › Güncel › Filistin Başbakanı: Gazze'ye yardımlar kara sınırından hızlıca ulaştırılabilir - Son Dakika
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