Filistin Başbakanı’ndan İsrail\'e Sert Tepki

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Başbakanı, İsrail'in eylemlerine acil müdahale çağrısında bulundu, barış için adalet vurgusu yaptı.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in güvenlik, ekonomi ve mali alanlardaki yasa dışı eylemlerine acilen ve kararlı bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 9'uncusu düzenlenen "İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak Toplantısı"nın açılış konuşmalarını, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Filistin Başbakanı Mustafa yaptı.

Prevot, toplantıya 60 ülkeden katılım olduğunu belirterek, "Orta Doğu ve dünyada olup biten fırtınanın tam ortasında bugün burada buluştuk, pusulamızı terk edemeyiz. Hepimiz bu süreci takip etmeliyiz zira İsrail-Filistin meselesi sadece Orta Doğu'yu değil, tüm dünyayı etkiliyor." dedi.

İki devletli çözümün "idealistlerin hayali" olmadığını, gerçek bir hedef olduğunu aktaran Prevot, istikrarı hak eden bölgede egemenliğin önemli olduğunu söyledi.

Kallas da İsrail'in tek taraflı eylemlerini birçok defa kınadıklarını ifade ederek, İsrail'e sağlık ve gümrük alanlarında uyguladığı kısıtlamaları bir an evvel sonlandırması çağrısında bulundu.

"Savaş barışı getirmedi"

Mustafa ise son yıllarda yaşananlardan büyük dersler çıkarılması gerektiğine vurgu yaparak, "Savaş barışı getirmedi. Kuşatma güvenliği sağlamadı. İşgal istikrarı getirmedi. Zorla yerinden etme meşruiyet getirmeyecek ve ilhak asla birlikte yaşamayı sağlamayacak." diye konuştu.

Gazze'nin Filistin'in ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret eden Mustafa, bu kapsamda "Filistinlilere Yardım İçin İrtibat Komitesi"nin kurulduğunu anımsattı.

Mustafa, Gazze'de istikrarın sağlanmasında temel direklerden birisinin kapsamlı bir güvenlik çerçevesi olduğunu belirterek, "Bu da tek devlet, tek hükümet, tek yasa ve tek yönetim politikasının uygulanması ve tüm silahlı gruplardan silahların kademeli ve sorumlu bir şekilde toplanması ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi yoluyla yapılmalıdır." dedi.

Batı Şeria'daki duruma da işaret eden Mustafa, İsrail'in bölgede hem uluslararası hukuk ve insan haklarını ihlal ettiğini hem de iki devletli çözümün uygulanabilirliğini baltaladığını aktardı.

Mustafa, Filistinli sivillerin korunmasının acil bir öncelik olduğunu ifade ederek, İsrailli yerleşimcilerin silahsızlandırılması konusu dahil uluslararası mekanizmaların güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in güvenlik, ekonomi ve mali alanlardaki yasa dışı eylemlerine acilen ve kararlı bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğine vurgu yapan Mustafa, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir barış, yalnızca sahada yapılacak düzenlemelerle değil, Filistin Devleti'nin bağımsızlığını kabul ederek sağlanabilir. Filistin halkı yalnızca güvenlik değil, uluslararası anlamda da hak ettiği yeri aramaktadır. Bu zamanı çatışmayı yönetmek için değil, çatışmayı adalet ve uluslararası hukuk temelinde adil, kararlı ve sonsuza kadar sona erdirmek için kullanalım."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Filistin, Güvenlik, Ekonomi, Brüksel, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 12:28:24.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.