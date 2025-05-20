Filistin'de 200 Ölü, Cassif'in Çarpıcı Açıklamaları - Son Dakika
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Filistin'de 200 Ölü, Cassif'in Çarpıcı Açıklamaları

Ofer Cassif, son 48 saatte Gazze'de 200'den fazla Filistinlinin katledildiğini duyurdu.

20.05.2025 17:31
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İsrail Meclisindeki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, Gazze Şeridi'nde artan saldırılar nedeniyle "son 48 saatte 200'den fazla Filistinlinin katledildiğini, yüz binlercesinin de yerinden edildiğini" söyledi.

İsrail parlamentosundaki muhalif, sol eğilimli Hadaş Koalisyonu milletvekili Cassif, X hesabından açıklamada bulundu.

Cassif paylaşımında, "Son 48 saatte 200'den fazla Filistinli katledildi, yüz binlercesi yerinden edildi." ifadelerini kullandı.

Dün İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmaya işaret eden Cassif, "İsrail'deki çoğunluk için ölen Filistinlilerin bir adı veya kimliği yok. Dün, birinin hikayesini anlatmaya çalıştım; Gazze'de bir halk kütüphanesini yöneten Abdullah Mikat'ın hikayesini. Kendisi, tüm ailesiyle birlikte yakılarak öldürüldü." dedi.

Meclisteki milletvekillerinin Filistinli Mikat'ın hikayesine tahammül edemediğini belirten Cassif, "Savaş suçluları için, tek bir Filistinliye bile insanlık atfetmek yasak. Ancak, bu durum beni her iki halk için de daha iyi bir gelecek mücadelesinden vazgeçiremeyecek." ifadelerini kullandı.

Cassif ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Tali Gottlieb'in pazartesi günü İsrail Meclisi'ndeki konuşmasını kesmeye çalıştığını ve "Bu adam deli. Onu salondan çıkarın." dediğini kaydetti.

Yine Likud'dan Ofir Katz de, Cassif'i "terörizm ve Hamas destekçisi" olarak niteledi.

Cassif, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı davaya katıldığı için İsrail Meclisi'nin Etik Komitesi'nin 2024 Kasım'da ayında 6 ay süreyle görevden uzaklaştırılması ve 2 hafta boyunca maaşından mahrum bırakılmasına karar verilmesinin ardından dün İsrail Meclisi'ne geri dönmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin'de 200 Ölü, Cassif'in Çarpıcı Açıklamaları - Son Dakika

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