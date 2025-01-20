Filistin'den Gazze'ye İnsani Yardım Planları - Son Dakika
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Filistin'den Gazze'ye İnsani Yardım Planları

Filistin Başbakanı Mustafa, Gazze için olağanüstü operasyon merkezi kuracaklarını açıkladı.

20.01.2025 17:46
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Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ile Gazze Şeridi'ne insani yardım planlarını görüştü.

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Kaag ile bir araya geldi.

Başbakan Mustafa, Filistin hükümeti olarak Gazze Şeridi için olağanüstü bir operasyon merkezi oluşturma kararı aldıklarını söyledi.

Mustafa, Gazze Şeridi'ne insani yardımların yanı sıra enkaz kaldırma, temel hizmetleri sağlama ve sınır kapıları kontrollerini teslim alma çalışmaları için olağanüstü operasyon merkezinin sürekli işbaşında olacağını kaydetti.

Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım çabalarının "Filistin devleti ve ona bağlı kurumlar üzerinden koordine edilmesinin önemli" olduğunu söyleyen Mustafa, insani yardımların böylece gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşacağını ifade etti.

İsrail ordusunun yaklaşık 16 ay boyunca bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki yıkıma dair rakamları uluslararası ortaklarla rapor edeceklerini aktaran Mustafa, daha sonra ise donör ülkeler ve ilgili kurumlarla uluslararası bir konferans düzenlenebileceğini belirtti.

BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Kaag da BM kurumlarının Filistin kuruluşlarıyla ortak çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin'den Gazze'ye İnsani Yardım Planları - Son Dakika

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