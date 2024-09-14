Filistin'den Uluslararası Tanıma Çağrısı

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Filistin yönetimi, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Filistin konulu toplantının akabinde kabul edilen bildiride, "Filistin'in bir an önce tanınması ve iki devletli çözüme destek verilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunulmasını" memnuniyetle karşıladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu ülkelerinin dışişleri bakanları ve temsilcileri ile İspanya, Slovenya, Norveç, İrlanda ve Avrupa Birliği'nin katıldığı toplantı sonrası kabul edilen bildiriye ilişkin Filistin yönetiminden açıklama yapıldı.

Toplantıya katılanların iki devletli çözüme bağlı olduklarını teyit etmelerinin, uluslararası hukuka uygun olarak işgalin sona ermesi ve bağımsız Filistin devletinin kurulması için siyasi çözümü hayata geçirecek adımlar atılmasını gerekli kıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Madrid'de toplanan yetkililerin gösterdiği cesur tavrın Filistin halkına yönelik saldırıların ve çirkin katliamların durması gerektiği yönünde uluslararası bir mutabakatın varlığını gösterdiği kaydedildi.

Bildiride, İsrail'in, Refah Sınır Kapısı ve Philadelphi Koridoru da dahil Gazze'nin tamamından çekilmesi, Filistin'in bir an önce tanınması ve iki devletli çözüme destek verilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunulmuştu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 Kasım 2023'te düzenlenen İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde Türkiye'nin aralarında bulunduğu 8 ülke (Türkiye, Filistin, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Endonezya, Nijerya) ile iki örgütün genel sekreterleri, "tüm üye devletler adına Gazze'deki savaşı durdurmak için uluslararası girişimlerde bulunma ile kalıcı ve kapsamlı barışın sağlanması adına ciddi ve gerçek bir siyasi süreç başlatmak"la görevlendirilmişti.