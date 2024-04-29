Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail saldırılarına karşı çabaları görüşmek üzere Fransa Dışişleri Bakanı ile buluştu - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail saldırılarına karşı çabaları görüşmek üzere Fransa Dışişleri Bakanı ile buluştu

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail saldırılarına karşı çabaları görüşmek üzere Fransa Dışişleri Bakanı ile buluştu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejoune ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmak için sarf edilen çabaları görüştü. Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmak ve insani yardımların girişini sağlamak için çaba sarf edildiğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatması durumunda gerçek bir insani felaketin yaşanacağı uyarısında bulundu. Abbas, ayrıca İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki ihlallerini ve Fransa'nın yaptırım kararını da memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

29.04.2024 17:05
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejoune ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmak için sarf edilen çabaları görüştü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Fransa Dışişleri Bakanı Sejoune ile bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmak, Gazze'ye insani ve tıbbi yardımların girmesini sağlamak için sarf edilen çabalar ele alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmasının tehlikeleri konusunda uyarıda bulunan Abbas, bunun gerçekleşmesi durumunda "gerçek bir insani felaketin yaşanacağını" vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail'in gerçekleştirdiği ihlaller, baskınlar, saldırılar ve yıkımlardan da söz eden Abbas, Fransa'nın Batı Şeria'da Filistinli sivillere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere karşı yaptırım kararı almasından memnuniyet duyulduğunu ifade etti.

Filistin'in vergi gelirlerine İsrail'in blokaj uygulaması nedeniyle Filistin'in yaşadığı zorlu ekonomik ve mali koşullara dikkati çeken Abbas, Fransa'dan bu konuda Tel Aviv'e baskı yapmasını istedi.

Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin son sığınağı Refah

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, 5 kattan fazla artarak yaklaşık 1,5 milyona ulaştı.

İsrail'in saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz olduğu Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail saldırılarına karşı çabaları görüşmek üzere Fransa Dışişleri Bakanı ile buluştu - Son Dakika

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