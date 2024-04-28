Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze saldırılarından sonra Batı Şeria'daki Filistinlilerin Ürdün'e sınır dışı edilmesinden endişe duyuyor - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze saldırılarından sonra Batı Şeria'daki Filistinlilerin Ürdün'e sınır dışı edilmesinden endişe duyuyor

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail\'in Gazze saldırılarından sonra Batı Şeria\'daki Filistinlilerin Ürdün\'e sınır dışı edilmesinden endişe duyuyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıları sonlandırmasının ardından Batı Şeria'daki Filistinlilerin Ürdün'e sınır dışı edilmesinden endişe duyduğunu ifade etti. Abbas, İsrail'in Gazze'yi büyük ölçüde yok ettiğini ve binlerce Filistinlinin öldüğünü belirtti. Abbas ayrıca, Filistin'i tanıma çağrısı yaparak Avrupalı devletlerden İsrail'i tanıdıkları gibi Filistin'i de tanımalarını istedi. Abbas, Gazze'deki saldırıların ardından İsrail'in Batı Şeria'ya yönelip halkını Ürdün'e sınır dışı etmesinden endişe duyduğunu söyledi.

28.04.2024 17:03
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in yaklaşık 7 aydır Gazze'de sürdürdüğü saldırıları sonlandırmasının ardından Batı Şeria'daki Filistinlileri Ürdün'e sınır dışı etmesinden korktuğunu ifade etti.

Abbas, Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı Riyad Ekonomi Forumu özel oturumunda yaptığı konuşmada, "İsrail, Gazze Şeridi'nin en az yüzde 75'ini yok etti ve 200 gün içinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 34 bin Gazzeliyi öldürdü."dedi.

Abbas, "Gazze'deki (saldırılarını) bitirdikten sonra İsrail'in Batı Şeria'ya yönelip halkını Ürdün'e sınır dışı etmesinden endişe duyuyorum." diye konuştu.

Dünya kamuoyuna Filistin'i Birleşmiş Milletler'e tam üye devlet olarak tanıma çağrısı yapan Abbas, Avrupalı devletlerden de İsrail'i tanıdıkları gibi Filistin'i de tanımalarını istedi.

2,2 milyon Filistinlinin ülke dışına sürülmesi ve Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin işgal edilmesi konusunda uyarıda bulunan Abbas, Gazze'den kaçan tüm Filistinlilerin Refah'ta toplandığını belirterek, "Filistin halkının tarihindeki en büyük felaketin gerçekleşmesi için sadece küçük bir darbe kaldı." değerlendirmesini yaptı.

Filistin Devlet Başkanı, Hamas Hareketi'nin (7 Ekim'de başlattığı "Aksa Tufanı" saldırılarının ardından) Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kasabalarına yönelik saldırılarına değinerek şunları söyledi:

"Özellikle Gazze ve 7 Ekim'den bahsetmek istersek, sivillere yönelik saldırıların yaşandığı önemli bir aşamadır. Baştan beri bu saldırıyı kesinlikle reddettiğimizi söyledik. Filistin Yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü olarak, yönelimleri ve bağlantıları ne olursa olsun sivillere yönelik saldırıları reddediyoruz."

İsrail'in 7 Ekim'den itibaren "Hamas'tan intikam almak bahanesiyle Gazze halkına saldırdığını, Filistin halkından intikam alıp sivilleri katlettiğini" söyleyen Abbas, "En sonunda, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'ü uluslararası bir konferans aracılığıyla bağımsız bir Filistin devletinde bir araya getirecek siyasi bir çözüm olması gerektiğini" vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 454 Filistinli öldürüldü, 77 bin 575 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze saldırılarından sonra Batı Şeria'daki Filistinlilerin Ürdün'e sınır dışı edilmesinden endişe duyuyor - Son Dakika

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