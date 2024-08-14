Filistin Devlet Başkanı Abbas TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı Abbas TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yarın TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek. Abbas'ın sağlık sorunları nedeniyle konuşmasını kürsüde yapacağı öğrenildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırarak güvenlik önlemlerini artırdı. Abbas'ın konuşması İngilizce, Türkçe ve Fransızca'ya tercüme edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmayı dinleyecek ve ardından fotoğraf sergisini gezecek.

14.08.2024 13:07
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(TBMM)- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yarın TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek. Abbas'ın sağlık sorunları nedeniyle konuşmasını önce oturduğu yerden yapmak istediği ancak alınan son karara göre kürsüde ayakta konuşma yapacağı öğrenildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'yi ziyareti ve TBMM'de yapacağı konuşma nedeniyle 15 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı. TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısı dolayısıyla Meclis çevresindeki ve yerleşkedeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak.  Ayrıca, davetliler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Genel Kurul, yarın saat 15.00'te TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından açılacak. Kurtulmuş'un açış konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas kürsüye gelecek.

Abbas, sağlık sorunları nedeniyle konuşmasının oturduğu yerden yapmak istedi...

Edinilen bilgiye göre; Mahmud Abbas'ın sağlık sorunları nedeniyle konuşmasını oturduğu yerden yapmak istediği ancak yapılan görüşmeler sonucunda konuşmasını kürsüde yapmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.

Abbas, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını anlatacak. Abbas'ın konuşmasının yaklaşık yarım saat sürmesi bekleniyor. Konuşma İngilizce, Türkçe ve Fransızca'ya anlık olarak tercüme edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Abbas'ın konuşmasını Genel Kurul Salonu'nda dinleyecek. Bakanların da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etmesi bekleniliyor.

"Filistin temalı fotoğraf sergisi"

Genel Kurul özel toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şeref Holü'ndeki Filistin temalı fotoğraf sergisini gezecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Filistin Devlet Başkanı Abbas ve heyetiyle Meclis'teki Mermerli Salon'da bir araya gelecek. Heyetler arası Meclis Başkanlığı'nda görüşmeler gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek - Son Dakika

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