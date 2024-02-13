Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: "Refah işgal tehlikesi altında"

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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Gazze Şeridi'nde yaşanan "soykırım savaşının" son derece tehlikeli olduğunu, sivillerin korunması ve onlar için güvenli geçiş sağlanması çağrısı yaparak, İsrail'in Refah kentine saldırı konusunda ısrarcı olduğunu söyledi.

Bakan Maliki, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Maliki, "Refah kenti de diğer şehirler ve kamplar gibi yıkım ve işgal - saldırı tehdidi altında, 1,5 milyon Filistinli kentte kuşatma altında." dedi.

İsrail'in Refah'a planladığı kara saldırısına ilişkin Maliki, "Eğer İsrail'in kara saldırısı niyeti varsa, Refah'a saldırma konusunda ısrarcı görünüyor, hepimizden beklenen şey sivilleri nasıl koruyacağımız, onların çıkışı için güvenlik koridorlarını nasıl açacağımız ve geçişlerinin güvenli olduğunu ve saldırıya uğramamalarını garanti altına nasıl alacağımızdır." ifadesini kullandı.

"Gazze bir hastalık ve felaket bölgesine dönüşüyor"

Gazze Şeridi için acil yardım çağrısı yapan Maliki, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler kurşunlar ve bombaların yanı sıra açlık ve hastalıkla da öldürülüyor. Gazze bir hastalık ve felaket bölgesine dönüşüyor, acil uluslararası müdahaleye ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yıkım açısından "ikinci Gazze'ye?" dönüşmemesi için çalıştıklarını belirten Maliki, sivillere koruma sağlanması için yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin ve uyguladıkları şiddetin durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

Maliki, İsrail'in saldırılarının mülteci kamplara odaklanmasının, Filistinli mültecilerin nerede olursa olsun İsrail devleti ve ordusu tarafından açıkça hedef alındığının göstergesi olduğunu söyledi.

Filistin yönetiminin 4 yol üzerinde çalıştığını aktaran Maliki, "Birincisi, Gazze halkına hizmet sağlamak için ateşkes veya insani ateşkes. Katar, ABD ve Mısır anlaşmaya varmak için çaba gösteriyor. Yarın Mısır'da yapılacak toplantı, Paris toplantısında yapılan önerinin devamı niteliğinde ve memnuniyetle karşılanıyor. Bir fikir birliğine varmak için İsrail'in katılımı gerekiyor." şeklinde konuştu.

Maliki, ikinci yolun Filistin hükümetinde reform olduğunu, bunun başladığını ve devam ettiğine dikkati çekerek, "Reformların gerçekleşmesi için dost ve kardeş ülkelerin desteğine ve yardımına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Üçüncü yolun, uluslararası çaba gerektiren yeniden imar olduğunu belirten Maliki, "Savaş durdurulur durdurulmaz, (Gazze'yi) hızla yeniden imar etmek ve gerekli ihtiyaçları karşılamak adına bir plan ve vizyon geliştirmek için Dünya Bankasıyla, dostlarımızla, kardeşlerimizle görüşmeye başladık." diye konuştu.

Maliki, "Dördüncüsü, savaş sonrası siyasi ufuk açılması adına bir vizyon olması için siyasi yol. Araplarla ortak çaba gösteriyoruz, toplantılar yapılıyor. Filistin'in uluslararası sistemin parçası olması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

?İsrail'in Refah bölgesine saldırı planı

Gazze'ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için "güvenli bölge" ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.