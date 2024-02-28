Filistin Dışişleri Bakanı: Netanyahu Filistinlileri öldürmeye devam etmek istiyor

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes yapmak istemediğini, genç yaşlı gözetmeksizin Filistinlileri, kadınları ve çocukları öldürmeye devam etmek istediğini söyledi.
Maliki, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 55. Oturumu kapsamında geldiği Cenevre'de AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çeken Maliki, sivillerin öldürülmesine karşı olduklarını belirtti.
Maliki, rehinelerin serbest bırakılması, uzun yıllar İsrail hapishanelerinde kalmış Filistinli mahkumların değişimi ve ateşkes için oluşacak fırsata olumlu yaklaşacaklarını ifade ederek rehinelerin serbest bırakılmasının "ateşkes" anlamına da geleceğini bildirdi.
Ateşkes sağlanırsa Gazze'nin güneyinin yanı sıra kuzeye de insani yardım girişinin mümkün olacağının altını çizen Maliki, "Bu yüzden bunun gerçekleşmesini görmek istiyoruz. Bunun mümkün olan en kısa sürede, ramazan ayından önce olmasını umuyoruz ki insanlar Gazze'de bombalanmadan, öldürülmeden ve ateş altında kalmadan toparlanabilsin, özgürce nefes alabilsin." ifadelerini kullandı.
Maliki, sağlanabilecek ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin, Gazze'nin nasıl yeniden inşa edileceğini düşünme fırsatını da sunacağını bildirdi.
Anlaşmaya varılabilmesi için ABD, Katar, Mısır ve İsrail arasında müzakerelerin son bir aydır devam ettiğini kaydeden Maliki, bunun en kısa sürede uygulanma ihtimalinin olduğunu duyduklarını belirtti.
Maliki, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 26 Ocak'ta İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararlarının İsrail'in yanı sıra herkes için geçerli olduğunu hatırlatarak, "Eğer İsrail bu ihtiyati tedbirlere uymazsa bunun bedelini ödeyecektir." dedi.
İsrail'in UAD'nin talebi üzerine raporunu 26 Şubat'ta sunduğunu aktaran Maliki, "Belki de rapor çok yanlıştır. İsrail geçici tedbirlere uyduğunu söyleyecektir ancak gerçekte bunlara uymuyor." diye konuştu.
Maliki, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bu raporu inceleyeceğini ve mahkemeye yanıt vereceğini belirterek, "Gelişmeleri izliyoruz. Mahkeme, İsrail'in geçici tedbirlerine uymamasını kesinlikle tolere ve kabul etmeyecektir." ifadesini kullandı.
"Netanyahu'nun bu savaştaki amacı Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek"
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun saldırılarını durdurmak için bir anlaşmanın gerçekleşmesini istemediğini bildiklerini kaydeden Maliki, şöyle devam etti:
"Netanyahu savaşı uzatmak istiyor, ateşkes görmek istemiyor. O, Filistinlileri, kadınları ve çocukları öldürmeye devam etmek istiyor. Netanyahu, hastaneleri, okulları ve barınma merkezlerini yok etmek istiyor. Netanyahu'nun eli masum Filistinli çocukların ve kadınların kanıyla dolu. Netanyahu'nun bu savaştaki amacı Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek ve bu yüzden Gazze'deki her şeyi yok ediyor. Bunu yapabilmek için Filistinlileri Gazze'nin kuzeyinden merkeze ve merkezden güneye zorla yerinden etmeye başladı."
Uluslararası toplumun kendi iradesini Netanyahu'ya dayatma ve onu uluslararası hukuka uymaya zorlama konusundaki zayıflığının bedelini ödediklerini belirten Maliki, Netanyahu'nun kontrol edilememesi durumunda tüm bölgenin "alevler içinde kaldığını" görebileceklerini ve onun da istediğinin bu olduğunu vurguladı.
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