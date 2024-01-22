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Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail Han Yunus'ta büyük katliamlar yapıyor - Son Dakika
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Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail Han Yunus'ta büyük katliamlar yapıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde büyük katliamlar yaptığını bildirdi. Açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali ve sivillere yönelik katliamların durdurulması için baskı yapılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, uluslararası çabaların Filistin devletinin kurulması stratejisini desteklediği belirtildi. Filistin Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Belçika'ya gitti ve toplantıda iki devletli çözümün ele alınacağı bir uluslararası barış konferansı hazırlıklarının ele alınması bekleniyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail Han Yunus\'ta büyük katliamlar yapıyor
22.01.2024 - 15:07,
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Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde büyük katliamlar yaptığını bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sürdürülen savaşın ve sivillere yönelik katliamların durdurulması için İsrail hükümetine baskı yapılmasının en öncelikli konu olduğu vurgulandı.

"İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde büyük toplu katliamlar yapıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, Filistin topraklarındaki işgalin sona ermesi ve bağımsız Filistin devletinin kurulması stratejisinin kaçınılmazlığını teyit eden bölgesel ve uluslararası çabaların memnuniyetle karşılandığına işaret edildi.

İsrail'in Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetinin, Filistin devletinin kurulmasına odaklanan uluslararası siyasi çabaları görmezden gelerek Filistin halkına karşı soykırım suçlarını artırdığı kaydedilen açıklamada, Netanyahu'nun çözüm için sarf edilen çabaları engellemek için sistematik algı kampanyaları yürüttüğü ifade edildi.

Bu arada Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Belçika'ya gitti.

AB dışişleri bakanlarının, yarın Filistin ve İsrail'in yanı sıra Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları ile bir araya gelmesi planlanıyor. Toplantıda, iki devletli çözümün ele alınacağı bir uluslararası barış konferansı hazırlıklarının ele alınması bekleniyor.

Kaynak: AA
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