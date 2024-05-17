Filistin'e Destek Gösterilerinde Akademisyenler İşlerini Kaybediyor - Son Dakika
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Filistin'e Destek Gösterilerinde Akademisyenler İşlerini Kaybediyor

Filistin\'e Destek Gösterilerinde Akademisyenler İşlerini Kaybediyor

ABD'deki üniversitelerde başlayan Filistin'e destek gösterileri, akademisyenlerin işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Üniversite yönetimlerinin baskılarına maruz kalan akademisyenler, uzaklaştırma, sözleşme yenilememe veya görevden alma gibi durumlarla karşılaşıyor. Bu durum, dünya genelindeki üniversitelerde Filistin'e destek gösterilerinin yayılmasının ardından ortaya çıkmıştır.

17.05.2024 16:27
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ABD'deki üniversitelerde nisan ayı ortasında başlayan ve daha sonra dünyanın dört bir yanına yayılan Filistin'e destek gösteriler devam ederken, Gazze'ye destek söylemlerinde bulunan akademisyenlerin işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

The Intercept internet sitesi, dünya genelindeki üniversitelerde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde yaşanan öğrenci gözaltlarının ardından yeni hedefin Gazze'ye destek söyleminde bulunan akademisyenler olduğunu aktardı.

Üniversite yönetimlerinin baskılarına maruz kalan akademisyenlere ulaşan kuruluş, bazı kişilerin uzaklaştırma aldığı, bazılarının sözleşmesinin yenilenmediği ve bazılarının da görevden alındığını paylaştı.

Columbia Üniversitesinde Orta Doğu, Güney Asya ve Afrika çalışmaları alanında misafir profesör olan Mohamed Abdo, Rektör Minouche Shafik'in kendisinin üniversiteyle bağlantısını kestiğini söyledi.

John Jay College görevlilerinden Danny Shaw, 18 yıllık tecrübesinin ardından "kovulduğunu" belirtirken, "Soykırımın yapıldığını gördüm ve gösteriler, konferanslar düzenlemeye başladım." dedi.

Üniversite gösterilerinin başlangıç noktası olan ABD'deki Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik ise "güvensiz" ilan edildi. Yüzlerce üniversite çalışanının katıldığı güven oylamasında katılımcıların yüzde 65'i Shafik'e güvenmediğini belirtti.

Üniversite gösterilerinde gözaltılar sürüyor

Her geçen gün yeni bir ülkenin eklenmesiyle gösterilerin merkezi Avrupa'ya doğru kayarken, Filistin'e destek gösterilerinde sadece ABD'de gözaltına alınanların sayısı 2 bin 900'ü geçti.

ABD'deki California Üniversitesi'ne (UC) bağlı Berkeley kampüsü yakınlarındaki bir binaya girerek gösteri düzenleyen gruba polis müdahale etti. Filistin'e destek gösterisi düzenleyen 12 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Chicago'daki DePaul Üniversitesi'nde de polis Filistin destekçisi öğrenciler tarafından kurulan kamp alanını dağıttı. DePaul Üniversitesi Öğrenci Merkezi yakınlarında ise yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. DePaul Polisi, gösterilerde 2 kişinin gözaltına alındığı belirtti.

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Monash Üniversitesinde 9 öğrenci, Filistin'e destek gösterilerini devam ettirmeleri durumunda disiplin cezası tehdidiyle yönetimden sözlü ve yazılı uyarılar aldıklarını iddia etti.

Kanada'daki Toronto Üniversitesinde yönetim, öğrencilerin bazı taleplerini kabul ederken, Filistin'e destek verenlerin somut adımlar atılana kadar kampüsten ayrılmayacağı belirtildi.

Cambridge'de mezuniyet töreninin yeri değiştirildi

İngiltere'nin saygın okullarından Cambridge Üniversitesinin ise bu hafta yapılması planlanan mezuniyet töreninin yerinin değiştirilmek "zorunda kalındığı" ifade edildi.

Filistin'i destekleyen göstericilerin mezuniyet töreninin yapılacağı alana kamp kurması üzerine üniversitenin yer değişikliğine gittiği belirtildi.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek gösterileri

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, nisanın ortasında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, 18 Nisan'da, göstericilerin dağıtılması ve eylemlerin sonlandırılması için New York polisinden yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki gösteriler, 7 Ekim'den sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken, binlerce kişinin gözaltına alınmasına tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD'deki gösteriler daha sonra Avrupa ve dünya genelindeki üniversitelere hızla yayılarak küresel bir hal almıştı.

Kaynak: AA

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