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Filistin'e destek için Güney Afrika'ya teşekkür - Son Dakika
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Filistin'e destek için Güney Afrika'ya teşekkür

Berlin'de Filistin'e destek verenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'na dava açtığı için Güney Afrika'ya teşekkür etti. Filistinliler ve destekçileri, Güney Afrika Büyükelçiliği önünde toplanarak teşekkür dövizleri ve bayraklar taşıdı. Etkinlikte sloganlar atıldı ve teşekkür mektubu ile fotoğraf verildi. Katılımcılar, Güney Afrika'nın cesaretini takdir ederek, tüm insanların özgürlük ve güven içinde yaşama hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Filistin\'e destek için Güney Afrika\'ya teşekkür
11.01.2024 - 18:23,
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Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek verenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'na dava açtığı için Güney Afrika'ya teşekkür etti.

Güney Afrika'nın Berlin Büyükelçiliği önünde toplanan Filistinliler ve Filistin'e destek verenler, üzerinde "Cesaretin için teşekkürler Güney Afrika", "ABD ve İsrail Uluslararası Adalet Divanına" ve "Teşekkürler" yazan dövizler ile Filistin ve Güney Afrika bayrakları taşıdı.

Elçilik önünde "Güney Afrika, Gazze'nin çocukları teşekkür ediyor", "Mandela'nın çocuklarına teşekkürler", "Gazze'ye özgürlük", "Filistin için adalet" ve "Soykırımı durdurun" şeklinde slogan atıldı.

Etkinliği düzenleyenlerin temsilcileri daha sonra Güney Afrika Büyükelçiliği yetkililerine çiçek ve Berlin'deki Filistinli derneklerin hazırladığı teşekkür mektubunu ve üzerinde Güney Afrika'nın eski lideri Nelson Mandela ile Filistin'in eski lideri Yasir Arafat'ı gösteren bir fotoğraf verdi.

Etkinliğe katılan Hanan Sahmimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin ile dayanışma göstermek için buraya geldiğini belirterek, "Bu soykırımı dava etme cesaretini gösterdiği için Güney Afrika'ya teşekkür ediyorum. Tüm insanların var olma hakkına sahip olduğunu ve hiç kimsenin insanların ülkelerinde özgürlük ve güven içinde yaşamasından mahrum etme hakkına sahip olmadığını savunuyorum." dedi.

Sahmimi, başka ülkeleri ve etnik kökeni fark etmeksizin herkesi bu davaya destek vermeye çağırarak, "Çünkü Holokost'tan beri etnik temizliğe karşı her zaman dikkatli olmalıyız." diye konuştu.

Alman vatandaşı Barbara Fuchs da Gazze'deki durumun kendisini çok etkilediğini ve gece uyuyamadığını vurgulayarak, "Bence orada olup bitenler korkunç ve tüm dünya bunu izliyor. Karşı olanlar da var. Güney Afrikalıların Uluslararası Adalet Divanı'na gitmiş olması olağanüstü. Bunu (dava duruşmasını) nerede izleyeceğime ilişkin demin internet adresi aldım. Karar vermem gerekiyordu ancak burada olmak, Güney Afrika Büyükelçiliği önünde teşekkür etmek benim için daha önemliydi." şeklinde konuştu.

Fuchs, Uluslararası Adalet Divanı'nın Filistin halkı lehine karar vermesini ümit ettiğini söyledi.

Gazze'deki insanların öldürüldüğüne, evlerin yıkıldığına, ilaç, gıda ve suyun eksik olduğuna işaret eden Fuchs, "Bu korkunç bir durum ve tüm Berlin'in burada elçiliğin önünde olmamasına şaşırdım ancak medya da çok tek taraflı haber yapıyor ve bence bunun da etkisi var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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