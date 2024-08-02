Filistin'e Destek Platformu, Ayasofya Meydanı'nda Eylem Düzenleyecek

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Filistin'e Destek Platformu üyesi sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, vatandaşları yarın Ayasofya Meydanı'nda gerçekleştirilecek "Şehit Heniyye'den Son Çağrı" eylemine katılmaya davet etti.

Platform tarafından yarın saat 18.30'da Türkiye'deki tüm kent meydanlarında "Şehit Heniyye'den Son Çağrı" eylemi düzenlenecek.

Platforma üye STK'lerin temsilcileri, İstanbul Ayasofya Meydanı'nda gerçekleştirilecek eylemin detaylarını AA muhabirine anlattı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Ceylan, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin büyük bir siyasi lider olduğunu söyledi.

İslam ülkelerinin ve Filistin meselesini dava edinenlerin büyük bir liderini kaybettiğini vurgulayan Ceylan, "Yarınki organizasyonumuzun ilk çağrısı şehit İsmail Heniyye'den gelmişti. Heniyye, şehadet şerbetini içmeden önce İslam ülkelerinin tamamını 3 Ağustos Cumartesi günü Filistin'deki, Gazze'deki direnişe destek vermek ve İsrail hapishanelerinde işkence altındaki mazlum Filistinli kardeşlerimize destek olmak için meydanlara çağırmıştı." ifadelerini kullandı.

Ceylan, bu çağrıyla 3 Ağustos'ta meydanlara inme hazırlığı yaparken Heniyye'nin şehadet haberinin ulaştığını belirterek, "Aslında onun son çağrısı bizim için bu hale dönüştü. Onun İslam ülkelerine bıraktığı son vasiyeti bu oldu." dedi.

Ayasofya Meydanı'nda saat 18.30'da yüz binlerce insanın katılacağı çok büyük bir organizasyona imza atacaklarını anlatan Ceylan, "İsmail Heniyye'nin çağrısı yerde kalmayacak, kanı da yerde kalmayacak. Filistin'in izzetli direnişi, izzetli bir zaferle neticelenecek. Hem Gazze'nin, Filistin'in, hem de Kudüs'ün kurtuluşunu görmüş olacağız. Yarın vicdan sahibi herkesi sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında meydanlarda göreceksiniz." şeklinde konuştu.

"İnsanlık kalbinin en büyük yaralarından biri"

İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün de Heniyye'nin vefat etmeden önce Gazze'deki zulmün sona ermesi ve Filistinli mazlumların yanında bir duruş sergilenmesi için tüm dünyaya davette bulunduğunu anımsattı.

Heniyye'nin davetinin bir vasiyet olarak kaldığını ifade eden Tülün, "7 Ekim'den bu yana bu kadar insanın vefat ettiği, savunmasız, korumasız, hamile kadınların, küçük çocukların, özellikle de güvenli alanlara geçtikleri halde hastanelerde, okullarda bombalarla hayatlarına son verdirilmesi, büyük cinayetlerin işlenmesi artık insanlık kalbinin en büyük yaralarından biri." diye konuştu.

Tülün, herkesi yarın gerçekleştirilecek eyleme davet ederek, "Yarın bir duruş sergileyeceğiz, onunla bir düşünceyi haykıracağız. Zalimlere kendilerine gelmeleri için haykırışta, çağrıda bulunacağız." dedi.

Ayasofya Meydanı'ndan tüm dünyaya bu zulmü haykıracaklarını dile getiren Tülün, "Yarın inşallah İsrail'in zulmüne karşı sadece İstanbul, Türkiye değil tüm dünya ayağa kalkacak ve yeniden İsrail'e haddini bildirmeye çalışacak, bildirilmesinin de yolunu açacak, hatırlatacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tülün, Filistin Destek Platformu oluşumuyla tüm sivil toplum kuruluşlarının içinde olduğu bir organizasyonla yarına hazırlandıklarını vurgulayarak, "Bütün İstanbulluları ve çevre illerimizdeki duyarlı vatandaşlarımızı, heyecanını muhafaza eden, sadakatini devam ettiren, bağlılığını sürdüren tüm kardeşlerimizi Ayasofya'ya davet ediyorum. Orada Kur'an-ı Kerim okunacak, dualar edilecek, marşlar söylenecek ve konuşmalar yapılacak. Meramımız anlatılacak, tepkimiz ortaya konulacak." ifadelerini kullandı.

"Toplumsal reflekslerimizin hala devam ettiğini göstereceğiz"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ise Heniyye'nin vefatından önce, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlayan saldırılarının 300. günü dolayısıyla çağrıda bulunduğunu kaydetti.

Tüm vatandaşları yarın meydanlara davet eden Yılmaz, "Her ne kadar toplumsal manada bir tepki doğmuş olsa da devletler anlamında henüz kesin bir çözüm bulunamadığını, işin kördüğüm vaziyetine geldiğini gördük. Heniyye, en çok bundan dolayı, insanların istikrarının devam etmesi, devletlerin toplum tarafından daha çok baskı altına alınması adına bu çağrıyı yapmıştı. Biz de bu çağrıyı devam ettirmek, o vasiyeti yerine getirmek üzere inşallah yarın saat 18.30'da Ayasofya'da bir araya geleceğiz. Hep birlikte bu konudaki toplumsal reflekslerimizin hala devam ettiğini, davayı savunmaya istikrarla devam ettiğimizi inşallah göstereceğiz."sözlerine yer verdi.