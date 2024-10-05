Filistin'e Destek Yürüyüşü

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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, başkentlileri yarın yapılacak Filistin'e destek yürüyüşüne davet etti.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, mazlum Filistin halkının, işgalci İsrail'in bombaları altında bir yıldır can çekiştiğini ve bu saldırılarda binlerce çocuk, kadın ve yaşlının hayattan koparıldığını kaydetti.

İsrail'in herkesin gözü önünde bir halkı yok ettiğini belirten Özcan, İsrail'in, Filistin topraklarında adalet ve insan haklarını ayaklar altına aldığını bildirdi.

Özcan, Filistinlilerin sesini duyurmanın ve bu soykırıma "Dur" demenin insanlık görevi olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Zalime karşı susan değil, mazlumun yanında duran, adaletin yanında saf tutanlardan olalım. Zulmü alkışlayanlardan değil, zulme karşı haykıranlardan olalım. Filistin için, özgürlük için, insanlık için gelin el ele verelim. Filistin'in özgürlük mücadelesine omuz vermek için siz değerli ve duyarlı Ankara halkını 6 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Kurtuluş Parkı'ndan başlayıp Anadolu Meydanı'na yapacağımız yürüyüşe bekliyorum."