Filistin Genel Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Türk Halkına Teşekkür Etti - Son Dakika
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Filistin Genel Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Türk Halkına Teşekkür Etti

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) 17'nci Genel Kurulu'na katılan Filistin Genel Sendikalar Konfederasyonu PGFTU Genel Başkanı Shaher Saed, Türkiye'ye ve Türk halkına Filistin'e verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Saed, İsrail ve Amerika'nın Filistin halkına karşı başlattığı soykırımı kınadı ve yaşanan yıkımlara dikkat çekti.

09.02.2024 20:03  Güncelleme: 20:06
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) 17'nci Genel Kurulu'na Filistin Genel Sendikalar Konfederasyonu PGFTU Genel Başkanı Shaher Saed de katıldı. Salonda coşkuyla karşılanan sendika başkanı kürsüye çıkarken "yaşasın halkların kardeşliği" sloganları atıldı. Filistinli sendika başkanı Saed, Türkiye'ye ve Türk halkına Filistin'e verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

DİSK'in 17'nci Genel Kurulu'nu "yüzyılın emeği, emeğin yüzyılı" sloganıyla İstanbul Pendik'te gerçekleştirdi.

Genel Kurul'a davetliler arasında Filistin Genel Sendikalar Konfederasyonu PGFTU Genel Başkanı Shaher Saed de vardı. Kürsüye çıkan Filistinli sendika başkanı salonda çoşkuyla karşılandı, "yaşasın halkların kardeşliği" sloganları atıldı.

TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

Kürsüye çıkarak, salondakileri selamlayan Filistinli sendika başkanı Saed şöyle konuştu:

"DİSK'in başkanı ve mensuplarına Filistin'den sizlere özel saygılar ve sevgiler getiriyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk vatandaşlarını çok seviyoruz. Her zaman yanımızda durdunuz ve her zaman bize destek verdiniz. Son zamanda İsrail ve Amerika ile Filistin halkına karşı bir soykırım başlattı. Bu soykırım 4 aydan beri devam etmektedir. İsrail güçleri, Filistinlilere karşı başlattığı bu soykırım için açıkçası çok fazla derine girmek istemiyorum. Ama son zamanda her şeyi yok ettiler. Okulları, üniversiteleri, hastaneleri yıktılar, camileri yıktılar, kiliseleri yıktılar."

Filistin Genel Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Türk Halkına Teşekkür Etti
Kaynak: ANKA

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