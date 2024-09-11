Filistin ve Güney Afrika Soykırım Davasında İşbirliği Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin ve Güney Afrika Soykırım Davasında İşbirliği Yapacak

Filistin yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhinde açtığı 'soykırım' davasında Güney Afrika ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Filistin yönetimi, soykırımın durdurulması ve hesap verebilirlik ile adaletin sağlanması için dost ülke Güney Afrika ile tam koordinasyon ve gayretli takibe hazırdır.

11.09.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhinde açtığı "soykırım" davasında Güney Afrika ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin yönetiminden, Güney Afrika'nın UAD'de İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasının devam etmesi için deliller sunacağını bildirmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Güney Afrika'nın vazgeçmesi için uygulanan baskılara rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırım yaptığı gerekçesiyle açtığı davayı sürdürme kararlılığının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Filistin yönetimi, soykırımın durdurulması ve hesap verebilirlik ile adaletin sağlanması için dost ülke Güney Afrika ile tam koordinasyon ve gayretli takibe hazırdır." ifadesi kullanıldı.

Dost ülkelere Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasına katılma çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası hukukun çifte standart olmadan uygulanması gerekliliğine vurgu yapıldı.

Güney Afrika hükümeti, UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davasının devam etmesi için dilekçe sunacağını duyurmuş, "İsrail'in Filistin'de soykırım suçu işlediğini kanıtlamak için gerekçeleri, somut delil ve kanıtları sunmayı" amaçladığını açıklamıştı.

ABD'nin Axios haber platformunun İsrail Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'in, ABD Kongresi üyelerine ulaşarak kendi aleyhinde UAD nezdinde soykırım davası açan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne baskı yapılmasını istediği iddia edilmişti.

Habere göre İsrailli yetkililer ve lobiciler, Kongre üyelerinden, Güney Afrika Cumhuriyeti yetkililerine "soykırım davasına devam etmeleri halinde bunun sonuçlarının olacağı" mesajını vermelerini istemişti.

UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istemiş ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak'ta Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda yapılmıştı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım fiillerinin işlenmesini önlemek için, Gazze'ye temel hizmetler ve insani yardımın sağlanması ile soykırım delillerinin yok edilmesini önlemek için etkili ve acil tedbirler alınmasına hükmetmişti.

İsrail'in bu tedbir kararlarına uymaması üzerine Güney Afrika, 6 Mart ve 10 Mayıs'ta yaptığı başvurularda UAD'den acilen yeni tedbirlere hükmedilmesini talep etmişti.

Divan, 28 Mart ve 26 Mayıs'ta aldığı kararlarda, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması ve insani yardımların Filistinlilere ulaşmasının sağlaması için ek tedbirlere hükmetmişti.

Davaya müdahil olmak için 8 Ağustos'ta UAD'ye bildirimde bulunan Türkiye ise Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin ve İspanya'nın ardından UAD'deki Güney Afrika-İsrail arasındaki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan 7. ülke olmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güney Afrika, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin ve Güney Afrika Soykırım Davasında İşbirliği Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
15:50 Bomba iddia Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF’de işe başladı Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı
15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
15:20 Görüntüleri infial yaratan polis memur açığa alındı Görüntüleri infial yaratan polis memur açığa alındı
09:18 Bakışlarıyla adamı dövdü resmen Galatasaray forması Edin Dzeko’yu delirtti Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti
08:50 İstanbul’da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı
08:42 Fotoğrafları servis edilmişti Alaattin Çakıcı’dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi Fotoğrafları servis edilmişti! Alaattin Çakıcı'dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi
08:41 Seyran’a yeni kayınvalide geliyor Derya Alabora, Yalı Çapkını’na dahil oldu Seyran'a yeni kayınvalide geliyor! Derya Alabora, Yalı Çapkını'na dahil oldu
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
07:51 Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum
07:34 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 18:05:05. #1.13#
SON DAKİKA: Filistin ve Güney Afrika Soykırım Davasında İşbirliği Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement