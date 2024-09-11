Filistin ve Güney Afrika Soykırım Davasında İşbirliği Yapacak

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Filistin yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhinde açtığı "soykırım" davasında Güney Afrika ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin yönetiminden, Güney Afrika'nın UAD'de İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasının devam etmesi için deliller sunacağını bildirmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Güney Afrika'nın vazgeçmesi için uygulanan baskılara rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırım yaptığı gerekçesiyle açtığı davayı sürdürme kararlılığının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Filistin yönetimi, soykırımın durdurulması ve hesap verebilirlik ile adaletin sağlanması için dost ülke Güney Afrika ile tam koordinasyon ve gayretli takibe hazırdır." ifadesi kullanıldı.

Dost ülkelere Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasına katılma çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası hukukun çifte standart olmadan uygulanması gerekliliğine vurgu yapıldı.

Güney Afrika hükümeti, UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davasının devam etmesi için dilekçe sunacağını duyurmuş, "İsrail'in Filistin'de soykırım suçu işlediğini kanıtlamak için gerekçeleri, somut delil ve kanıtları sunmayı" amaçladığını açıklamıştı.

ABD'nin Axios haber platformunun İsrail Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'in, ABD Kongresi üyelerine ulaşarak kendi aleyhinde UAD nezdinde soykırım davası açan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne baskı yapılmasını istediği iddia edilmişti.

Habere göre İsrailli yetkililer ve lobiciler, Kongre üyelerinden, Güney Afrika Cumhuriyeti yetkililerine "soykırım davasına devam etmeleri halinde bunun sonuçlarının olacağı" mesajını vermelerini istemişti.

UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istemiş ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak'ta Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda yapılmıştı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım fiillerinin işlenmesini önlemek için, Gazze'ye temel hizmetler ve insani yardımın sağlanması ile soykırım delillerinin yok edilmesini önlemek için etkili ve acil tedbirler alınmasına hükmetmişti.

İsrail'in bu tedbir kararlarına uymaması üzerine Güney Afrika, 6 Mart ve 10 Mayıs'ta yaptığı başvurularda UAD'den acilen yeni tedbirlere hükmedilmesini talep etmişti.

Divan, 28 Mart ve 26 Mayıs'ta aldığı kararlarda, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması ve insani yardımların Filistinlilere ulaşmasının sağlaması için ek tedbirlere hükmetmişti.

Davaya müdahil olmak için 8 Ağustos'ta UAD'ye bildirimde bulunan Türkiye ise Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin ve İspanya'nın ardından UAD'deki Güney Afrika-İsrail arasındaki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan 7. ülke olmuştu.