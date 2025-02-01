Filistin İçin Kritik Toplantı Kahire'de

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KAHİRE, 1 Şubat (Xinhua) -- Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filistin dışişleri bakanları cumartesi günü Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelecek.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre, toplantıya Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri ve Arap Birliği Genel Sekreteri de katılacak.

Toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Mısır ve Ürdün'e göç ettirilmesine yönelik önerileri başta olmak üzere birçok kritik konu ele alınacak. Mısır ve Ürdün daha önce bu tür bir girişime şiddetle karşı çıkmıştı.

Bakanların, başta İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının uygulanması olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki mevcut durumu ele almaları ve Gazze'deki Filistinlilerin geçim kaynaklarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olacak yöntemleri değerlendirmeleri bekleniyor.

Ayrıca, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları ile Filistin Kurtuluş Örgütü genel sekreterinin cumartesi günü ayrı bir toplantı gerçekleştirmesi planlanıyor.

15 Ocak'ta Mısır, Katar ve ABD, Hamas ile İsrail arasında esir ve tutuklu takasını ve sürdürülebilir bir sükunetin sağlanmasını içeren bir anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Bu anlaşmayla kalıcı bir ateşkesin tesis edildiği açıklandı.

Devam eden ateşkes kapsamında, Gazze'deki Filistinli grupların elinde bulunan 33 İsrailli rehine, yüzlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılması karşılığında ateşkesin ilk altı haftasında serbest bırakılacak.