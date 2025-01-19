Filistin İçin Yola Çık Konvoyu

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Küçükçekmece Gençlik Kolları öncülüğünde "Filistin İçin Yola Çık" sloganıyla konvoy düzenlendi.

Küçükçekmece Söğütlüçeşme Akşemsettin Camisi önünde toplanan grup, Filistin halkına destek amacıyla otomobil ve motosikletleriyle Atakent Tema İstanbul Camisi önüne kadar konvoy oluşturdu.

Türk ve Filistin bayraklarının taşındığı konvoyda, "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe selam" sloganları atıldı.

Tema İstanbul Camisi önünde grup adına açıklama yapan İHH Küçükçekmece Gençlik Kolları Başkanı Fethullah Özkan Özekli, Filistin'de bir kez daha mazlumun yanında olan Müslümanların direnişinin, zalimin zulmüne karşı kazanılan zaferle taçlandığını söyledi.

Filistin'in özgürlük mücadelesinin tüm Müslümanların gönlünde bir umut ışığı olduğunu vurgulayan Özekli, "Dualarımız, desteklerimiz ve samimi gayretlerimizle bu haklı davanın yanında yer aldık. Bugün bir kez daha şahit oluyoruz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Zafer, Allah'ın davasına gönül verenlerin olacaktır. Mücadelemiz, tüm İslam coğrafyasında birlik ve vahdeti sağlayana kadar sürecektir. Filistin, bu kutlu yolda bir işaret fişeği, bir direniş sembolüdür." diye konuştu.