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Filistin, İsrail'in saldırılarından ABD'yi sorumlu tutuyor - Son Dakika
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Filistin, İsrail'in saldırılarından ABD'yi sorumlu tutuyor

Filistin, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarından ve gerginliği tırmandırmasından ABD yönetimini sorumlu tuttu. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, İsrail'in saldırılarının sonuçlarından ABD'nin sorumlu olduğunu belirterek, ABD'nin İsrail'in bu saldırılarını durdurması gerektiğini vurguladı.

Filistin, İsrail\'in saldırılarından ABD\'yi sorumlu tutuyor
14.12.2023 - 23:19,
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Filistin, işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin şehrine baskın düzenlemesi ve Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaş da dahil olmak üzere İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarından ve gerginliği tırmandırmasından ABD yönetimini sorumlu tuttu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ebu Rudeyne, İsrail'in sürdürdüğü saldırıların sonuçlarından ABD yönetiminin sorumlu olduğunu ve İsrail'in bu "çılgınlığını" durdurmak için derhal müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı artan katliamlarını kınayan Ebu Rudeyne, İsrail yönetiminin, gerginliği tırmandırmak ve bölgeyi ölüm ve yıkım meydanına çevirmek suretiyle Filistin halkına soykırım uygulama, tehcir etme ve toprakları ilhak etme planlarını hayata geçirmek amacıyla Filistinlilere, topraklarına ve kutsallarına karşı kanlı saldırılarını ve katliamlarını sürdürdüğünü vurguladı.

Sözcü Ebu Rudeyne, Gazze'yi yeniden işgal etmeyi veya bir kısmını bölmeyi, Yahudi yerleşimci şiddetini ve İsrail'in Batı Şeria'da gerginliği tırmandırmasını reddettiğini beyan eden ABD'nin tutumunun tehlikede olduğunu ifade etti.

Ebu Rudeyne, "İsrail'i saldırılarını durdurmaya ve bölgenin hiç bitmeyecek savaşlara sürüklenmesini engellemeye zorlayabilecek tek taraf ABD'dir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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