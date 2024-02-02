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Filistin kökenli ABD'liler Blinken'ın toplantısına katılmadı - Son Dakika
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Filistin kökenli ABD'liler Blinken'ın toplantısına katılmadı

Filistin kökenli ABD\'liler Blinken\'ın toplantısına katılmadı

ABD'de Joe Biden yönetiminin İsrail'e desteğini protesto eden Filistin kökenli ABD'liler, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze'deki durumu görüşmek için düzenlediği yuvarlak masa toplantısına katılmadı. Filistin kökenli ABD'liler, Blinken'ın toplantısına katılmayı reddederek, daha fazla soykırıma suç ortaklığı yapmamaları gerektiğini belirtti. Açıklamada, Biden yönetiminin politikalarının eleştirildiği ve Gazze'deki saldırılara son verilmesi çağrısı yapıldığı ifade edildi. Toplantıya sadece 6 kişinin katıldığı belirtilirken, katılmayı reddeden bir kişi Blinken'a 12 sayfalık bir mektup yazarak eleştirilerini iletti.

02.02.2024 12:05  Güncelleme: 12:06
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ABD'de Joe Biden yönetiminin İsrail'e desteğini protesto eden Filistin kökenli ABD'liler, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze'deki durumu görüşmek için düzenlediği yuvarlak masa toplantısına katılmadı.

Blinken'ın toplantısına katılmayı reddeden Filistin kökenli ABD'liler, Orta Doğu'yu Anlama Enstitüsü (IMEU) üzerinden yaptıkları yazılı açıklamada, "Blinken ya da Biden'ın, bu soykırıma suç ortaklıklarını bırakmaları için daha fazla neyi görmeleri ya da duymaları gerektiğini bilmiyoruz." ifadesine yer verildi.

Biden yönetiminin kimlerin hayatına önem verdiğini açıkça gösterdiğine işaret edilen açıklamada, "Sadece yapmış olmak için yapılan bu toplantıya katılmıyoruz. Ailelerimiz, topluluğumuz ve tüm Filistinliler daha iyisini hak ediyor." görüşü paylaşıldı.

Açıklamada, ABD'de yaşayan Filistinlilerin Biden yönetiminden taleplerinin ateşkes çağrısı yapması ve Gazze'deki saldırılara son verilmesi olduğunun altı çizildi.

Öte yandan CNN'in haberine göre konuya yakın kaynaklar, Blinken'ın yuvarlak masa toplantısına sadece 6 kişinin katıldığını aktardı.

Toplantıya katılmayı reddeden kişiden Blinken'a 12 sayfalık mektup

Toplantıya katılmayı reddeden davetlilerden Tariq Haddad, Blinken'a 12 sayfalık bir mektup yazarak duygu ve düşüncelerini ifade etti.

Önce Blinken ile görüşmeye katılmayı düşündüğünü belirten Haddad, "Ancak daha sonra vicdanımı yokladım ve Biden yönetiminin politikaları aralarında onlarca çocuğun bulunduğu 80 aile üyemin ölümünden, kalan aile üyelerimizin acı çekmesinden ve ailemin evlerinin yok edilmesinden sorumluyken sizinle görüşemeyeceğime kanaat getirdim." ifadesini kullandı.

Biden yönetiminin politikaları nedeniyle Gazze'de 2 milyondan fazla insanın büyük acılar ile karşı karşıya olduğuna işaret eden Haddad, "Sadece çocuğunuzun değil, 80'den fazla aile üyenizin katlinden sorumlu tuttuğunuz bir kişiyle 3 dakika sürecek bir toplantı için nasıl bir araya gelebilirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Haddad mektubunda Biden yönetiminin Gazze için ateşkes çağrısı yapmaması ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımları kesmesini de eleştirerek, "Bakan Blinken, sizin politikalarınız nedeniyle ailem hayvan yemiyle besleniyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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