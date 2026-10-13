Filistin Sağlık Bakanlığı 24 saatte İsrail saldırılarında 7 ölü, 7 yaralı bildirdi - Son Dakika
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Filistin Sağlık Bakanlığı 24 saatte İsrail saldırılarında 7 ölü, 7 yaralı bildirdi

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırılarında 7 Filistinlinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında can kaybı 1498'e, yaralı sayısı 5 bin 306'ya yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 7 Filistinli öldü, 7 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 7 kişinin cenazesinin getirildiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1498'e, yaralananların sayısının 5 bin 306'ya yükseldiği aktarılan açıklamada, aynı dönemde enkaz altından 838 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının 74 bin 389'a, yaralı sayısının ise 175 bin 423'e ulaştığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Filistin Sağlık Bakanlığı 24 saatte İsrail saldırılarında 7 ölü, 7 yaralı bildirdi - Son Dakika
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