Filistin: Soykırımı Sona Erdirme Çağrısı

NEW Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "Soykırım kendi kendine son bulmayacak. Her bir BM üyesi ve bir bütün olarak BM'nin bunu sonlandırma yükümlülüğü bulunmaktadır." dedi.

Mansur, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ilişkin gelişmelerin ele alındığı oturumda konuştu.

İsrail'in UNRWA ve BM'ye yönelik saldırısının uzun zamandır Filistin meselesini "tasfiye etme" girişimlerinin bir parçası olduğunu kaydeden Mansur, "İsrail soykırımının bir diğer kanıtı da sadece Filistinli sivilleri değil, aynı zamanda onlara yardım etmeye çalışanları hedef almasıdır." diye konuştu.

Mansur, İsrail'in UNRWA'ya yönelik saldırılarının Filistinli mültecilerin statülerini ortadan kaldırmayı ve BM'nin Filistin meselesine yönelik kalıcı sorumluluğundan kaynaklanan haklarını inkar etmeyi amaçladığını dile getirdi.

"Soykırım kendi kendine son bulmayacak"

"Soykırım kendi kendine son bulmayacak. Her bir BM üyesi ve bir bütün olarak BM'nin bunu sonlandırma yükümlülüğü bulunmaktadır." şeklinde konuşan Mansur, halihazırda yüz binlerce Filistinlinin ölümle burun buruna olduğunun altını çizdi.

Mansur, şöyle devam etti:

"Uluslararası toplum Filistinlileri terk edip insanlığı terk mi edecek, yoksa onları kurtarmak ve uluslararası hukuka dayalı düzenimize olan güveni yeniden tesis etmek için harekete mi geçecek? BM'ye karşı eşi görülmemiş bir savaş izliyoruz. İsrail, hem bu salonlarda hem de sahada BM'ye böyle bir saldırı nasıl düzenleyebilir? Hala nasıl BM üyesi olarak kendini tanımlayabilir? Bu saldırı sadece bir karalama kampanyasından ibaret değildir, gerçek hayatta sonuçları bulunmaktadır. İsrail'in BM personelini daha önce hiç görülmemiş düzeyde öldürmesine yol açmıştır."

İsrail'in sadece UNRWA değil, BM ve BM Şartı'nı da yok etmeyi hedeflediğini aktaran Mansur, milyonlarca Filistinli mültecinin onuru, bölge istikrarı ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülükler için birlikte ve kararlı bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini, UNRWA'nın korunmasının şart olduğunu kaydetti.