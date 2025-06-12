Filistin ve AB'den Barış Görüşmeleri

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Avrupa Birliği'nin (AB) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Christophe Bigot ile Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları ve olası siyasi çözüm yollarını ele aldı.

Şeyh, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Avrupalı yetkili Bigot ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yaptığı görüşmenin gelecek hafta düzenlenmesi planlanan uluslararası barış konferansı hazırlıkları kapsamında gerçekleştiğini belirtti.

Filistin yönetiminin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmaya yönelik çabaları çerçevesinde siyasi çözüm imkanlarının görüşmede gündeme geldiğini kaydeden Şeyh, "Ateşkesin sağlanması, Gazze'deki halkımıza acil insani yardım ulaştırılması ve ortak bir siyasi ufuk oluşturulması gerektiğini vurguladım." ifadelerini kullandı.

Şeyh, AB ülkelerine Filistin devletini tanımaları çağrısında bulunarak, bu yönde somut adımlar atılması gerektiğine dikkati çekerek, 17 Haziran'da New York'ta düzenlenmesi planlanan İki Devletli Çözüm Konferansı'nın bölgesel barış için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan ve Fransa'nın eş başkanlığında 17-20 Haziran tarihleri arasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek konferansın, iki devletli çözüm çabalarına uluslararası destek sağlaması bekleniyor.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, daha önce yaptığı açıklamada, konferansın "Bu yasa dışı işgalin sona erdirilmesi açısından bir dönüm noktası" olmasını umduklarını belirtmişti.

Mansur, 3 Haziran'da BM'de düzenlediği basın toplantısında, "Konferans öncesinde ve sırasında, Filistin devletini henüz tanımamış ülkelerden tanıma yönünde adımlar atmalarını ve maddi imkana sahip ülkelerden, Filistin kurumlarını güçlendirmeye yönelik somut mali destek taahhüdü bekliyoruz." demişti.

BM'ye üye 193 ülkeden 149'u Filistin Devleti'ni resmen tanımış durumda.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 182 binden fazla Filistinliyi öldürdü veya yaraladı. En az 11 bin kişinin kaybolduğu, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği ve sivillerin hayatını kaybettiği kıtlık koşullarının yaşandığı bildiriliyor.

Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da da saldırılarını artırdı.

Filistin kaynaklarına göre bu saldırılarda şimdiye kadar en az 977 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 17 bin 500'den fazla kişi tutuklandı.