Filistin Yönetimi, ABD\'ye İsrail Çılgınlığına Son Vermesi İçin Çağrıda Bulundu

Filistin yönetimi, ABD'ye "İsrail çılgınlığına" son verilmesi için ciddi adımlar atılması çağrısında bulundu.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik olası kara saldırısına dair yazılı açıklama yaptı.
Ebu Rudeyne, İsrail'in Gazzelilerin son sığınağı konumundaki Refah kentine saldırıları ve Filistinlileri zorla göç ettirme girişiminden Washington yönetiminin de sorumlu olduğunu belirtti.
Gazze'nin Refah kentine bugün düzenlenen saldırılarda 25 kişinin öldüğünü, onlarcasının yaralandığını hatırlatan Ebu Rudeyne, "ABD, İsrail'i Filistin'de işlediği soykırım ve katliamları durdurmaya zorlamalı." ifadelerini kullandı.
Ebu Rudeyne, ABD yönetiminin, bölgesel savaşlara zemin hazırlayan "İsrail çılgınlığına" son verilmesi için ciddi adımlar atması gerektiğini kaydetti.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.
Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Şubat'ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtilmişti.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
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