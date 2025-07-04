Filistin Yönetimi'nden İlhak Uyarısı - Son Dakika
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Filistin Yönetimi'nden İlhak Uyarısı

04.07.2025 17:50
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Filistin, İsrail'in Batı Şeria ilhakına yönelik beyanlarını huzuru bozma girişimi olarak kınadı.

Filistin yönetimi, İsrail'de işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde yapılan çağrıların "bölgedeki huzuru kasten bozduğu" açıklamasında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli bakanların Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin beyanatlarına tepki gösterildi.

Açıklamada, "İsrail'in işgalci hükümetindeki bakanların Batı Şeria'yı, Doğu Kudüs'ü veya büyük bir bölümünü ilhak etme yönündeki kışkırtıcı açıklamaları ve Filistin yönetimini lağvetme talepleri, huzurun sağlanması ve çatışmanın çözülmesi çabalarını engelleyen kasıtlı bir girişimdir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'den yapılan açıklamaların Filistinlilere yönelik yapılan hak ihlallerini teyit ettiğine dikkat çekilerek, "İlhak suçu; Filistinlilerin topraklarının çalınması, toprakların boşaltılması, (Filistinlilerin) hayatlarını ve varlığını baskılama girişimleri, sömürgeciliğin derinleştirilmesi, Kudüs ve kutsal bölgelerin Yahudileştirilmesi, (Filistin yönetimine ait) fonun çalınması ve imzalanan anlaşmalara aykırı hareket edilmesi yoluyla gündelik bir pratik olarak sürmektedir." denildi.

Tel Aviv yönetiminden 14 bakan ve İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yazdıkları mektupta "İsrail egemenliğinin (ilhak) ve hukukunun Yahudiye ve Samarya'ya (Batı Şeria'nın İncil'deki adı) derhal uygulanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, Batı Şeria'yı ilhak planlarına hız verdi

İsrail'in saldırılarıyla Gazze'deki insanlık felaketi her geçen gün derinleşirken, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan yaklaşık 4 milyon Filistinli de 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in işgal uygulamalarıyla zorlu günler geçiriyor.

Filistin'in verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını artırması sonucu en az bin Filistinli yaşamını yitirirken, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.

Batı Şeria'da 2025'in ilk altı ayında 740 yani ortalama günde 3 defa Yahudi yerleşimci saldırısı kaydettiğini açıklayan BM, İsrail'in Filistinlilere ait Batı Şeria'da yılbaşından itibaren 149'u ev 741 yapıyı, işgal altındaki Doğu Kudüs'teyse 90'dan fazla evi yıktığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rakamlara göre, İsrail'in Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar karşısında işsizlik yüzde 13'ten yüzde 35'e çıkmış durumda.

Yahudi üstünlükçü, Filistinlilere yönelik baskı politikaları ve Batı Şeria'da toprak gasbını savunan aşırı sağcıların kritik görevler üstlendiği Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti, özellikle 7 Ekim 2023'ten sonra Batı Şeria'yı "ilhak etmek istediğini" sıkça açıklıyor.

İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü 1967'de ele geçirmesi uluslararası hukuka göre işgal sayılıyor. İsrail'in işgal ettiği topraklarda Filistin topraklarını gasbederek burada Yahudi yerleşim yerleri kurması ve kendi vatandaşlarını buraya "yerleşimci" olarak nakletmesi uzmanlara göre savaş suçu sayılıyor.

Filistin makamlarının açıkladığı rakamlara göre, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 700 bin kadar Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Kaynak: AA

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