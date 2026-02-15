Filistinli Çocuklar Ramazan Etkinliğiyle Moral Buldu

???? İsrail'in sürdürdüğü saldırılar ve abluka nedeniyle evlerini kaybedip çadırlara sığınan Filistinli çocuklar, Gazze'nin Deyr Belah kentindeki Bureyc Kampı'nda düzenlenen ramazan etkinliğiyle moral buldu.

Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenen kamp alanında gerçekleştirilen etkinlikte, savaşın gölgesinde yaşayan çocukların yüzü bir nebze de olsa güldü.

Zor şartlar altında çadırlarda yaşamlarını sürdüren çocuklar için organize edilen programda eğlenceli aktiviteler, ramazan temalı atölyeler ve çeşitli etkinlikler yer aldı.

Çocuklar kendi elleriyle ramazan hilali çizdi, süslemeler yaptı ve kendilerine hediye edilen ışıklı fenerlerle kamp alanında renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlik alanında asılan Türk ve Filistin bayrakları dikkat çekerken, program boyunca çocuklarla birlikte şarkılar söylenip davul çalındı.

"Geçen ramazan korku içindeydik"

AA muhabirine konuşan, Filistinli çocuk Ragad İmad, ramazanın hayır ve selametle gelmesini dileyerek, geçen yıl yaşadıkları korku dolu günleri anlattı.

"Biz çocuklar olarak ramazanda uyanmayı, oruç tutmayı ve sevinmeyi seviyoruz. Ama geçen ramazanda savaş vardı ve biz çok korkuyorduk. Geçen yıl korku ve dehşet içindeydik. Allah'ım, bu ramazan hayır ve selametle gelsin ve biz de iyi olalım." dedi."

"Bu ramazanda bombardıman olmasın"

Filistinli kız Mira Ebu Camus ise bu ramazanın geçen yıldan farklı olmasını istediklerini belirterek, "Geçen sefer bombardıman ve ölüm vardı. Bu ramazanın güzel olmasını istiyoruz. Allah'ım, bu ramazanda bombardıman ve ölüm olmasın." diye dua etti.

Ragad Siyam da bu ramazanın dünyadaki diğer çocuklar gibi kendileri için de huzurlu geçmesini temenni ederek, saldırıların ve ölümlerin yaşanmadığı bir ay diledi.

"Sevincimiz eksik ama çocuklar gülsün istiyoruz"

Etkinliği düzenleyen Osmanoğlu Derneği'nin Gazze'deki Müdürü Mustafa eş-Şişniyye, geçen yıl ramazanın savaş, bombardıman ve yıkım gölgesinde geçtiğini hatırlatarak, bu yıl farklı bir atmosfer oluşturmak istediklerini söyledi.

"Bugün Bureyc Kampı'ndayız. Geçen ramazan savaş ve yıkımla doluydu. Bu ramazanın farklı olmasını istedik. Çocukların kalplerine sevinç katmak için süsler astık, resimler çizdik, birlikte davul çalıp şarkılar söyledik." ifadelerini kullandı."

Evlerin yıkıldığını ve birçok ailenin çadırlarda yaşadığını vurgulayan eş-Şişniyye, "Elbette sevincimiz eksik. Evler yok, konutlar yok. Ama elimizden geldiğince üzgün çocuğun görüntüsünü mutlu bir çocuğa dönüştürmeye çalışıyoruz." dedi.

Türk bayraklarıyla süslenen etkinlik alanında bir araya gelen çocuklar, ışıklı fenerleriyle çadır kentte küçük ama anlamlı bir ramazan atmosferi oluştururken, aileler de savaşın ağır şartlarına rağmen çocukların yüzündeki tebessümle moral buldu.

?Ateşkes sonrası ilk ramazan ve ağır bilanço

Bu yılki ramazan, İsrail'in Gazze'de iki yıl süren yıkıcı saldırıları ardından varılan ateşkes sonrası ilk ramazan olma özelliği taşıyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda on binlerce Filistinli hayatını kaybederken, yüz binlercesi yaralandı ve sivil altyapının büyük bölümü tahrip oldu.

Nüfusun yaklaşık 1,9 milyonu evlerini kaybederek çadırlarda yaşamını sürdürürken, ateşkese rağmen insani koşullarda belirgin bir iyileşme sağlanamadı.