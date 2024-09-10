Azaiza, Gazze'nin Sesini Duyuruyor - Son Dakika
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Azaiza, Gazze'nin Sesini Duyuruyor

İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin sesini sosyal medyada dünyaya duyurmaya çalışan ve 2024 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Filistinli foto muhabiri Motaz Azaiza, "İsrail medyası bizim terörist olduğumuzu söyleyip propaganda yapıyor. Bizler terörist değiliz. Gazeteciyiz." dedi.

10.09.2024 12:46
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İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin sesini sosyal medyada dünyaya duyurmaya çalışan ve 2024 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Filistinli foto muhabiri Motaz Azaiza, "İsrail medyası bizim terörist olduğumuzu söyleyip propaganda yapıyor. Bizler terörist değiliz. Gazeteciyiz." dedi.

5. Uluslararası Eğitimi Saldırılardan Koruma Günü programına katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Azaiza, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Eğitimi Saldırılardan Koruma Günü'nün önemine değinen Azaiza, "Bu bir farkındalık oluşturma yöntemidir. Eğitimi, dünyanın dört bir yanındaki çatışmalardan korumak için hep birlikte hareket edeceğiz. Çocukların eğitime ulaşması için bunu yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde eğitime verilen zararın boyutlarını anlatan Azaiza, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 10 binden fazla öğrenci ve en az 400 öğretmenin öldürüldüğünü kaydederek,"Gazze'de eğitime erişimi olmayan yeni bir nesil var. Umuyorum ki hep beraber bu duruma karşı dik durabiliriz ya da en azından işgal güçleri tarafından öldürülmelerini engelleyebiliriz ve eğitim haklarını koruyabiliriz." diye konuştu.

2024 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesiyle ilgili Azaiza, şöyle konuştu:

"Nobel konusuna gelince, elbette gazetecilerin profesyonel kariyeri için bir fırsat. Aynı zamanda dünyaya barış çağrısı yapmak ve tanınırlıklarını arttırabilecekleri bir durum. Bir yandan gazetecilerin yaptıkları elle tutulur bir şey gibi görünmese de diğer yandan dünyada kamuoyu oluşturmaları bakımından oldukça değerli. Zira İsrail medyası bizim terörist olduğumuzu söyleyip propaganda yapıyor. Bizler terörist değiliz. Gazeteciyiz."

Türkiye'nin her zaman Filistinlilerin yanında olduğunu kaydeden Azaiza, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Elbette Türklere, Türk hükümetine çokça teşekkür etmeli, oldukça destekleyiciler. Bütün bu meselelerden önce bile Türk insanları hep vardı. Gelip bizi ziyaret ederlerdi. Yaşanan son olaylarda yine desteklerini gördük. Filistin'in sesini duyurdukları için teşekkür ederiz."

7 Ekim 2023 sonrası İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Gazze'nin sesini dünyaya duyuran Azaiza'nın sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunuyor.

Gazze'de yaşanan İsrail saldırıları sonucu tüm ailesini kaybeden ve TRT World Citizen Ödülleri'nde "Yılın İletişimcisi" seçilen Motaz Azaiza, aynı zamanda Fransa'da Normandiya Çıkarması anısına verilen "Özgürlük Ödülü"ne de layık görüldü.

Time dergisinin 2024'ün en etkili 100 insanı listesinde yer alan Azaiza, Norveç Parlamento Üyesi Ingvild Wetrhus Thorsvik tarafından 2024 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Ayrıca ABD merkezli New York Times gazetesi, Motaz Azaiza için özel haber hazırladı.

Haberde ilk olarak Birleşmiş Milletler (BM) için videolar hazırlayan 24 yaşındaki Motaz Azaiza'nın hikayesine yer verilirken, Azaiza'nın bombardımanın başladığı ilk anlarda kamerasını alarak olayları kayıt altına almaya başladığı aktarıldı.

İngilizce tercümanlık mezunu Azaiza'nın Instagram hesabını Gazze'nin güzellikleri için açtığına işaret edilen haberde, "Gazze'deki savaş, onu sosyal medya çağında bir savaş muhabirine çevirdi." ifadesi kullanıldı.

Haberde, sosyal medya hesabında 13 milyon takipçisi bulunan Azaiza'nın Gazze'ye yönelik saldırılarda ailesi, birçok yakın arkadaşı ve akrabasını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azaiza, Gazze'nin Sesini Duyuruyor - Son Dakika

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