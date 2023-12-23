 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Filistinli Hristiyanlar İsrail saldırılarından endişeli - Son Dakika
Üye Girişi

Filistinli Hristiyanlar İsrail saldırılarından endişeli

Filistinli Hristiyanlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle topluluklarının yok olmasından korktuklarını belirtiyor. İsrail'in Gazze'deki Hristiyan topluluğa yönelik saldırıları sonucunda birçok kişi hayatını kaybetmiş ve kiliseler büyük hasar görmüştür.

Filistinli Hristiyanlar İsrail saldırılarından endişeli
23.12.2023 - 20:35,
Abone Ol

Filistinli Hristiyanlar, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle topluluklarının "yok olmasından korktuklarını" belirtiyor.

İngiltere merkezli Middle East Eye internet sitesine konuşan Filistinli Hristiyan Hammam Farah, İsrail saldırılarında birçok akrabasını kaybettiğini söyledi.

Farah, "Dünyadaki en eski Hristiyan topluluklardan biriyiz ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası öncesinde bölgede 3 bin Hristiyan'ın yaşadığını aktaran Farah, bu sayının son yıllarda "insani olmayan şartlar" nedeniyle yaklaşık 1000 kişiye ve 7 Ekim'den sonra ise 800'e düştüğünü kaydetti.

Farah, 20 Ekim'de İsrail saldırısıyla yıkılan Gazze'deki Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'nde 35 yaşındaki kuzenini ve 12 Kasım'da ise 84 yaşındaki büyük teyzesini, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu kaybettiğini anlattı.

İsrail güçlerinin 17 Aralık'ta Kutsal Aile Kilisesine yönelik saldırısında ölen anne ve kızının da "aile dostu" olduğunu söyleyen Farah, saldırılar nedeniyle "aşırı derecede üzgün ve endişeli" olduğunu vurguladı.

"Gazze'deki Hristiyan toplumun yüzde 3'ü öldü"

İşgali altındaki Batı Şeria'nın tarihi Beytüllahim şehrinde yaşayan Filistinli rahip Mitri Raheb de Democracy Now sitesine verdiği röportajda, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda Hristiyan toplumunun yüzde 3'nü öldürdüğünü belirterek, "Gazze'deki Hristiyan topluluğunun yok olmasından korktuğunu" ifade etmişti.

İsrail'in Gazze'deki Hristiyan topluluğa yönelik saldırıları

İsrail, 20 Ekim'de Gazze'de sivillerin sığındığı tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldı; saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 18 kişi ölürken, onlarca kişi yaralanmıştı. Saldırı sonucu tarihi kilise büyük hasar görmüştü.

Yüzlerce Filistinlinin sığındığı Genç Hristiyanlar Birliği, 16 Aralık'ta İsrail güçleri tarafından bombalanmıştı.

Gazze'deki Hristiyan topluluğun sığındığı Kutsal Aile Katolik Kilisesi 17 Aralık'ta İsrail güçleri tarafından kuşatılmış, Rahibeler Manastırına geçen anne ve kızı keskin nişancılar tarafından öldürülmüştü.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus da 17 Aralık'ta geleneksel pazar duasında "Gazze'den çok ciddi ve acı verici haberler almaya devam ediyorum. Silahsız siviller bombalanıyor ve vuruluyor." diye konuşmuştu.

İsrailli Belediye Başkan Yardımcısı Fleur Hassan-Nahoum ise 19 Aralık'ta Londra merkezli LBC radyosuna yaptığı açıklamada, Gazze'de hiç Hristiyan olmadığı ve Kilise bulunmadığını iddia etmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Aralık, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli Hristiyanlar İsrail saldırılarından endişeli - Son Dakika


20:19
İYİ Parti'den milli yas çağrısı İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09
Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19
Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18
TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28
Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41
Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim

Son Dakika
20:19 İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09 Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19 Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18 TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28 Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41 Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12 Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 21:28:49. #1.13#
SON DAKİKA: Filistinli Hristiyanlar İsrail saldırılarından endişeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement