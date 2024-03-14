Filistinli yetkili: Yardım limanı Gazze Şeridi'ndeki tehcir için kullanılabilir

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, insani yardımların denizden ulaştırılması amacıyla önerilen limanın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tehciri için kullanılabileceği uyarısında bulundu.
Filistinli yetkili Bergusi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve diğer bazı ülkelerin Gazze'ye insani yardımları ulaştırmak için önerdikleri limanın inşasının birkaç ay sürebileceğini belirtti.
Liman önerisinin aslında Gazze Şeridi'ne uygulanan abluka konusundaki hukuki ve ahlaki sorumluluklardan kaçmak olduğunun altını çizen Bergusi, "ABD dilerse, İsrail'i tüm sınır kapılarını 24 saat içinde açmaya zorlayabilir." dedi.
Nitekim inşa edilecek herhangi bir limanın İsrail idaresinde olacağını ve İsrail'in bunu Gazze Şeridi'ni yeniden işgalini sağlamlaştırmak için kullanabileceğine dikkati çeken Bergusi, şunları kaydetti:
"İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki halkın tehciri için bu limanı kullanabileceğine dair ciddi endişeler söz konusu. Böylece İsrail, vatanında kalma direnci gösteren Filistin halkına karşı güç kullanarak başaramadığı etnik temizlik planını uygular."
İsrail'ın 7 Ekim 2023'ten beri tam ablukaya aldığı Gazze Şeridi'ne paraşütlerle atılan yardımların açlık krizini çözemeyeceğinin altını çizen Bergusi, çünkü havadan atılan yardımlardan bir bölümün denize veya sınıra yakın İsrail'in Yahudi yerleşim yerlerine düştüğünü aktardı.
Bergusi, Gazze'deki açlık krizi için tek çözüm yolunun Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla ablukanın kırılması ve daha sonra İsrail'in diğer sınır kapılarını açmaya zorlanması olduğunu ifade etti.
İsrail'in Gazze'ye giden kara yollarını kısıtlaması ve yardım akışının durma noktasına gelmesi nedeniyle, geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden tarafından bölgeye geçici liman kurulma planı duyurulmuştu.
Biden, geçici liman ile Gazze'ye deniz yoluyla daha yüksek miktarda insani yardımın gireceğini ancak Amerikan askerlerinin Gazze'ye ayak basmayacağını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu geçici liman, yüksek miktarda insani yardımın her gün Gazze'ye girişini mümkün kılacaktır ancak İsrail de üzerine düşeni yapmalıdır. İsrail, Gazze'ye daha fazla insani yardım girişine izin vermeli ve insani yardım çalışanlarının ateş altında kalmadığından emin olmalıdır."
İsrail'in, yardımları engellemesi nedeniyle ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn son dönemde Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar düzenliyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 341 Filistinli öldürüldü, 73 bin 134'e kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Filistinli yetkili: Yardım limanı Gazze Şeridi'ndeki tehcir için kullanılabilir - Son Dakika
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