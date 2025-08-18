Filistinliler Gazze'de Kalacak

Gazze Şeridi'nde Filistinliler, İsrail'in bölgede sürdürdüğü soykırımın sona ermesini talep ederek, zorla yerinden edilmeye karşı çıktıklarını ve bedeli ne olursa olsun Gazze'de kalacaklarını belirtiyor.

Gazze kentinde düzenlenen gösteride Filistinliler, İsrail'in yeni kuşatma ve işgal tehditlerini kınayan sloganlar atarak, bunun bölge halkı için "felaket" sonuçlar doğuracağını dile getirdi.

Yeni bir zorla yerinden edilmeyi kesinlikle reddettiklerini vurgulayan Filistinliler, "Gazze'yi bir daha asla terk etmeyeceklerini" ifade etti.

Göstericiler ayrıca arabuluculara çağrıda bulunarak, "Gazze kentinin geri kalanını yok olmadan kurtarmak için acilen harekete geçin" mesajı verdi.

"Gazze'yi asla terk etmeyeceğiz"

Filistinli Muhammed el-Caru, gösteride yaptığı konuşmada, "Gazze halkı kan dökülmesinden bıkmış ve yerinden edilmekten bitkin düşmüş durumda." dedi.

Saldırıların sona erdirilmesi çağrısı yapan Caru, "Bu, Gazze'yi yaklaşan felaketlerden kurtarmak ve orada dökülen kanın geri kalanını kurtarmak için son şans. Biz de dünyanın geri kalanı gibi barış ve onurlu bir yaşam istiyoruz" diye konuştu.

Arabulucuları Gazze'yi "en önemli öncelikleri" arasına almaya çağıran Caru, bedeli ne olursa olsun Gazze'den ayrılmayacaklarını vurgulayarak, "Artık zorla yerinden edilmeye dayanamıyoruz ve gidecek başka yerimiz yok. Her yer zorla yerinden edilme ve bombardıman altında. Gazze'den geriye kalanlar olarak, bedeli ne olursa olsun dik duracağımız son yer. Evlerimizi terk etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bunun Gazze'deki sivillerden gelen bir mesaj olduğunu, kimsenin baskısıyla yapılmadığını vurgulayan Caru, dünyanın özgür insanlarına seslenerek, "Hayatımız pahasına da olsa Gazze'de kalacağız. Bir damla kanınız kaldıysa bizi kurtarın." dedi.

Filistinli Muhammed el-Esved de arabuluculara seslenerek, "İnsanlar savaştan bıktılar ve barış istiyorlar. Savaşı durdurun... Ben ve çocuklarım, dünyanın geri kalanı gibi huzur içinde yaşamak istiyorum." diye konuştu.

Mısır'dan zorla yerinden edilmeye karşı tavır

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Filistin'in büyük bir insani trajediyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, sözde "Büyük İsrail" açıklamalarını ise reddettiklerini belirtmişti.

Abdulati, uluslararası toplumu Gazze'de ateşkesin sağlanması için İsrail'e baskıyı sürdürmesi çağrısında bulunarak, "Gazze'de her türlü zorla göç ettirme girişimini reddediyoruz." demişti.

Filistin halkının çektiği acının uluslararası hukuka ve insanlık onuruna aykırı olduğunu vurgulayan Abdulati, Mısır'ın bu süreçte hiçbir haksızlığa ortak olmayacağını dile getirmişti.

İsrail, 24 Temmuz'da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden çekilmişti. Hamas ise, soykırım savaşının sona ermesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrailli esirleri "tek seferde" serbest bırakmaya hazır olduğunu defalarca açıklamıştı.

Ancak İsrail'deki muhalefet ve esir aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendi iktidarını korumak için savaşı sürdürdüğünü, kısmi anlaşmalarla süreci uzattığını belirtiyor.

Netanyahu'nun, savaşı sona erdirmeyi reddeden aşırı sağcı ortakların hükümetten çekilmesi halinde iktidarını kaybetmekten korktuğu ifade ediliyor.

ABD desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırıları sürdüren İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırımı durdurma yönündeki çağrılarını dikkate almıyor.

Bu saldırılar sonucunda 62 bin 4 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu kadın ve çocuk 156 bin 230 kişi yaralandı, 9 binden fazlası kayboldu. Yüz binlerce kişi yerinden edilirken, kıtlık nedeniyle 112'si çocuk olmak üzere 263 Filistinli yaşamını yitirdi.