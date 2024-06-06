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Filistinliler için öğretmen ve öğrencilerden sergi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir grup öğrenci ve öğretmen, Filistin'de yaşanan İsrail katliamını anlatmak ve Filistin'e destek olmak için resim sergisi açtı.

Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gerçekleşen ve toplam 55 yağlı boya tablo çalışmasından oluşan ve İsrail'in Filistin'deki katliamını anlatan resim sergisi açıldı. Resim sergisini gören vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Sergiyi inceleyen Atatürk İlkokulu Din Dersi Öğretmeni Mehmet Şenoğul, "Çocuklarımızın manevi anlamda destek vermelerini sağlamak, oradaki yaşanan acıları buradan da olsa hissetmek, onları anlamak için çocuklarımızı bu sergiye getirdik" dedi.

Programın ev sahibi Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş ise, "Bugün burada Filistin'imizin aynı zamanda inanç kardeşimiz olan ve 1948'den bu yana baskı ve soykırıma maruz kalan Filistinli kardeşlerimiz bugün de en acı dönemini yaşıyorlar. Burada bizler de yaklaşık 55 eser ile çocuklarımıza anlatmak için böyle bir program yaptık. Farkındalık olsun. Filistinli kardeşlerimiz ile bir dayanışma içinde olduklarımızı bilmeleri için böyle bir çalışma yaptık. Bu nedenle öğrenci ve öğretmenlerimiz sergimizi ziyaret edip inceliyorlar. Birçok öğrencimiz zaten olayın farkında. Olayı kendi seviyelerine göre değerlendiriyorlar. Bu sergide amaç çocuklarımıza bilinç oluşturmak, bugün Filistin topraklarında yaşanan olaylardan ders alalım ve ülkemizin topraklarının ne kadar kıymetli olduğunu, bir vatanın bir toprak parçasının ne kadar kıymetli olduğunu anlamaları, bu vatan ve bu millet için, İslam ümmeti için ne kadar çalışmak zorunda olduklarının farkındalığını oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Serginin hazırlanmasında emeği geçen Milli Eğitim personellerinden Büşra Dragan ise, "Bugünkü programımızda Filistin mezalimini anlatan, 'soykırıma hayır' anlamına gelen bir sergi açmak istedik. Bu sergiyi Milli Eğitim Müdürlüğümüzde başlatıp okullarımıza kadar yaygınlaştırmak istedim. Aslında Milli Eğitim olarak küçük bir organizasyon olsa da bu organizasyonun büyüyerek sesimizi tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. İstediğimiz etkinliği uyandırdığımızı düşünüyorum. Burada 55 adet yağlı boya tablomuz var ve bunun dışında geri dönüşümden hazırladığımız tablo ve ahşap çalışmalarımız da var. Bu serginin amacı aslında Osmanlı döneminden başlayan bizim köklerimizin çok sağlam olduğunu köklü bir başlangıç olduğunu belirlemekti. Bu sergi ile tüm eğitim camiamıza ve öğrencilerimize sesimizi duyurmak istedik" dedi.

Kozan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Karadağlı ise, "Bugün burada gördüğünüz eserler ile ilgili olarak Gazze ile ilgili ne yazık ki beraberiz. Gençlerimizin şunları bilmesi çok önemlidir. Gazze bizim için ön karakoldur. Gazze'yi kaybetmek Anadolu'yu kaybetmek demektir. Biz bu bilinçle hareket ediyoruz. Gençlerimiz yaşadıkları acıyı bu eserler ile anlatmaya çalıştılar. Ha Gaziantep'e saldırılmış, ha Konya'ya saldırılmış ya da Gazze'ye saldırılmış. Bunun bilincindeyiz" şeklinde konuştu.