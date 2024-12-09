Fındık İhracatı Yüzde 24 Arttı - Son Dakika
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Fındık İhracatı Yüzde 24 Arttı

Fındık İhracatı Yüzde 24 Arttı

Karadeniz'de kahverengi kokarca tehdidine rağmen fındık ihracatı 2024'in Ocak-Kasım döneminde yüzde 24 oranında artarak 289 bin tonun üzerine çıktı. İhracat geliri ise 2.35 milyar dolara ulaştı.

09.12.2024 09:59  Güncelleme: 10:00
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KARADENİZ'de istilacı 'kahverengi kokarca' adlı böcek tehdidine rağmen fındık ihracatı, 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde yüzde 24 oranında arttı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, "Fındık ihracatı 289 bin 910 tona ulaşarak, karşılığına 2 milyar 353 milyon 534 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Kokarca mücadelesi iyi sonuçlar verirse rekolte ve rakamlar daha da ileri gidecektir" dedi.

Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Karadeniz'den fındık ihracatı sürüyor. Fındık başta olmak üzere bahçelerde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı istilacı böceğe karşı başlatılan mücadelelere rağmen, bölgede fındık ihracatı 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde yüzde 24 oranında arttı. Fındık ihracatı 289 bin 910 tona ulaşıp, karşılığında 2 milyar 353 milyon 534 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

BÖLGE İHRAACATINDA LİDER FINDIK

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, fındık ihracatında Trabzon'un lider il olduğunu vurgulayarak, "Bölge ihracatımız yüzde 24 oranında arttı. Her şeyden önce 2024 yılının Ocak-Kasım dönemini kapsayan; 1 milyar 554 milyon 612 bin 362 dolar ihracatımız var. En dikkat çekici nokta ise tüm sektörler arasında fındık ihracatının en yüksek artışı yapmış olduğudur. Sezonun ilk ayında Trabzon'daki fındık ihracatına baktığımızda yüzde 87 oranında artış görüyoruz. Bu aynı zamanda bir Türkiye rekorudur. Trabzon ilinde yapılan fındık ihracatı hakkında ise şunları söyleyebiliriz; 2024 yılının 11 aylık döneminde 83 bin 546 ton fındık ihracatının nerelere gittiğine baktığımızda yüzde 31'lik kısmının sadece Trabzon ilinden olduğunu, bunun da bu sene fındığın ürünler içinde ihracat liderliğini yaptığını söyleyebiliriz" dedi.

'125 FARKLI ÜLKEYE İHRACAT YAPILDI'

Gürdoğan, eylül ayında başlayan fındık ihraç sezonunun da çok iyi bir açılış yaptığını belirterek, "2024 Ocak-Kasım döneminde ülkemizde gerçekleştirilen fındık ihracatı 289 bin 910 tona ulaşarak, karşılığına 2 milyar 353 milyon 534 bin dolar döviz girdisi sağladı. Bir önceki yılın aynı dönemine baktığımızda fındık ihracat miktarında yüzde 15, değerde ise yüzde 45 oranında artış sağlanmış oldu. 11 aylık döneme baktığımızda ülkemizden 125 farklı ülkeye ihracat yapıldığını, baştaki 5 ülkenin sırayla; Almanya, İtalya, Polonya, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu söyleyebiliriz. Eylül ayının fındık ihracat sezonuna çok iyi bir açılış yaptığı, sezonun ilk 3 ayında da 100 bin 625 ton fındık ihracatı karşılığında 810 milyon 357 bin dolar bir girdi de söz konusu. Bu rakamlara baktığımız zaman miktar bazında yüzde 21, değer bazında ise yüzde 43 artış yaşandı" diye konuştu.

'KOKARCA MÜCADELESİ SONUÇ VERİRSE RAKAMLAR ARTAR'

Kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelede iyi sonuçların alınması halinde ihracat rakamlarının daha da yükseleceğini aktaran Gürdoğan, "Kokarca fındıkta etkili oldu. Bu rakamların daha çok arttığını, yukarı kesimler dediğimiz yerlerde fındığın daha verimli olduğunu da söyleyebilirdik. Sahil kesimlerinde rekolte düşüklüğü oldu. Kokarca, fındık veriminde ve ürün artışının rakamlara yansımasında etkili oldu. Bu rakamları dünyadaki diğer ürünlerin rakamlarıyla yarışabilir seviyeye getirebilecekken bugün bu rekoru konuşuyoruz. Kokarca ile ilgili yapılan çalışmalar önümüzdeki yıllarda iyi sonuçlar verirse rekoltenin artabileceğini ve rakamların daha da ileri rakamlara gelebileceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Çiftçilik, Karadeniz, İhracat, Ekonomi, Güncel, Finans, Tarım, Son Dakika

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