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Finike'de Koçun Boynuz Darbesiyle Yere Düşen Yaya Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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Finike'de Koçun Boynuz Darbesiyle Yere Düşen Yaya Güvenlik Kamerasında

Antalya'nın Finike ilçesinde, Turunçova Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, bir koçun boynuz darbesi sonucu yere düştü. Yere düşen kişi, kalkarak yürümeye çalışırken üzerine gelen küçükbaş hayvanları uzaklaştırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar ise hayvanların saldırısı nedeniyle koşarak iş yerlerine sığındı. Olay anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Finike\'de Koçun Boynuz Darbesiyle Yere Düşen Yaya Güvenlik Kamerasında
11.01.2024 - 00:28,  Güncelleme: 00:29
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Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın koçun boynuz darbesi sonucu düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Turunçova Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, bir koçun boynuz darbesi sonucu yere düştü.

Kalkarak yürümeye çalışan kişi, tekrar üzerine gelen küçükbaş hayvanları uzaklaştırmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşlar da hayvanların üzerlerine gelmesi nedeniyle koşarak iş yerine sığındı.

Olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Finike'de Koçun Boynuz Darbesiyle Yere Düşen Yaya Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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