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Finlandiya Dışişleri Bakanı: İsrail Artık Meşru Müdafaa İddiasında Bulunamaz - Son Dakika
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Finlandiya Dışişleri Bakanı: İsrail Artık Meşru Müdafaa İddiasında Bulunamaz

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirerek, İsrail'in artık meşru müdafaa iddiasında bulunamayacağını söyledi. Valtonen, Gazze'deki sivil halkın çatışmalarda insani yardıma ve 'insani ara'ya ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail'in insani yardım malzemelerinin Gazze'ye girişine izin vermesi gerektiğini vurguladı. Valtonen ayrıca Rusya ile yaşanan sorunlara da değinerek, Rusya'nın düzensiz göçmenleri Finlandiya'ya ve AB'ye göndermesi nedeniyle sınırlarını kapatmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Finlandiya Dışişleri Bakanı: İsrail Artık Meşru Müdafaa İddiasında Bulunamaz
25.01.2024 - 17:39,  Güncelleme: 17:40
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirerek, İsrail'in artık meşru müdafaa iddiasında bulunamayacağını söyledi.

Valtonen, Alman medya kurumu RedaktionsNetzwerk Deutschland'a (RND) verdiği röportajda, her gün Gazze'de çok sayıda sivilin öldüğünü ve İsrail'in bunu önlemek için yeterli çabayı göstermediğini belirtti.

"İsrail hala meşru müdafaa iddiasında bulunabilir mi?" şeklindeki soruya Valtonen, "Hayır, meşru müdafaa dönemi bitti. Çok açık söylüyorum, artık yeter, Gazze'deki sivil halkın çatışmalarda derhal 'insani ara'ya ve insani yardıma ihtiyacı var." dedi.

Valtonen, insanların açlık çektiğine ve temiz içme suyu bulunmadığına işaret ederek, "Bu özellikle İsrail'den kaynaklanıyor. Yardım taşıyan çok sayıda kamyonun sınırı geçmesine izin verilmeli ve herkese gıdalar dağıtılmalı. İsrail, insani yardım malzemelerinin Gazze Şeridi'ne girişine izin vermek için daha fazla sınır kapısını açmalı." şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Arap ülkeleriyle kalıcı bir barış planına yönelik çalışmalarını olumlu bulduğunu aktaran Valtonen, "AB'de iki devletli çözümün tek çözüm olabileceği konusunda hemfikir olmamızdan memnuniyet duyuyorum. Elbette, İsrailliler ve Filistinliler için güvenlik garantileri gibi ayrıntıların müzakere edilmesi gerekiyor. Ancak bölge ülkeleri bu plan üzerinde mutabık kalırsa, bu barışçıl bir geleceğe doğru atılmış önemli bir adım olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile sorunlara da değinen Valtonen, Rusya'nın üçüncü ülkelerden gelen düzensiz göçmenleri Finlandiya'ya ve AB'ye gönderdiği için birkaç haftadan beri ülkenin doğu sınırında sorunlar yaşadıklarını ve Rusya ile olan sınırı kapatmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Valtonen, Finlandiya'nın sadece kendisinin değil, aynı zamanda AB ve NATO'nun sınırlarını da koruduğunu aktararak, "Rusya gibi bir ülke hibrit bir savaş için insanları istismar ettiğinde buna karşı koymak için mevcut yasalar yeterli değil." diye konuştu.

Rusya ile sınırları kapatmalarına rağmen geçen hafta 15 düzensiz göçmenin kara sınırından Finlandiya'ya girdiği bilgisini paylaşan Valtonen, bunun sadece yasa dışı değil, aynı zamanda eksi 20 derecede ve karda çok tehlikeli olduğunu belirtti.

Valtonen, Rusya'nın Finlandiya'yı ve Avrupa'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlere devam edeceğini beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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Finlandiya, İsrail, Gazze, Avrupa Birliği, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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