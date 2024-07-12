Finlandiya, Rusya'dan gelen göçmenleri geri itme yasasını onayladı - Son Dakika
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Finlandiya, Rusya'dan gelen göçmenleri geri itme yasasını onayladı

Finlandiya Parlamentosu, sınırdaki güvenlik güçlerinin Rusya'dan girmeye çalışan üçüncü ülke vatandaşı göçmenleri geri itmesine ve sığınma başvurularını reddetmesine izin veren bir yasa tasarısını kabul etti. Geçici olarak geçerli olacak olan yasa, Helsinki yönetiminin Rusya'nın göçmenleri kendi sınırına yönlendirdiği iddialarına bir yanıt niteliği taşıyor. Yasa, uluslararası anlaşmalarla çeliştiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olurken, Polonya, Letonya ve Litvanya gibi AB üyeleri benzer tedbirleri daha önce almıştı.

12.07.2024 18:09
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Finlandiya'da, sınırdaki güvenlik güçlerinin Rusya'dan girmeye çalışan üçüncü ülke vatandaşı göçmenleri geri itmesine izin veren bir yasa tasarısı onaylandı.

Ulusal basınındaki haberlere göre, Finlandiya Parlamentosu'nda milletvekilleri, sınırdaki güvenlik kuvvetlerinin komşu ülke üçüncü ülkelerden gelerek Rusya'dan giriş yapmaya çalışan göçmenleri geri itmesine ve sığınma başvurularını reddetmesine izin veren tartışmalı bir yasa tasarısını kabul etti.

Bir yıl süreyle geçerli olacak geçici yasa, 200 sandalyeli parlamentodan geçmesi için gereken asgari sayı olan 167 milletvekili tarafından onaylandı. Sol İttifak ve Yeşiller Birliği milletvekilleri tasarıya karşı oy kullandı.

Göçmenlerin İskandinav ülkesine girişini engellemek için geçici önlemler almayı amaçlayan yasa tasarısının, Helsinki yönetiminin "Rusya'nın hibrit savaşına" bir yanıt niteliği taşıdığı belirtildi.

Finlandiya makamları, Moskova'nın belgesiz göçmenleri kendi sınırına yönlendirdiğine inanıyor.

Ulusal güvenliği gerekçe gösteren Başbakan Petteri Orpo'nun merkez sağ hükümeti, yasanın, Moskova'nın göçmenleri Avrupa Birliği'nin (AB) kuzeydeki dış sınırı olan Rusya-Finlandiya hudut bölgesine kasıtlı olarak sokma manevralarıyla mücadele etmek için gerekli olduğunu belirtiyor.

"Uluslararası anlaşmalarla çelişiyor" vurgusu

Aralarında çok sayıda akademisyen, hukuk uzmanı ve insan hakları grubunun da bulunduğu muhalifler ise yasanın Finlandiya Anayasası, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen uluslararası hukuk, AB tarafından verilen taahhütler ve Finlandiya'nın imzaladığı uluslararası anlaşmalarla çeliştiğini söylüyor.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın onayını bekleyen yeni yasaya göre, Fin sınır muhafızları belirli koşullar altında geçiş noktalarında göçmenlerin iltica başvurularını reddedebilecek. Ancak çocuklar, engelliler ve sınır muhafızları tarafından özellikle savunmasız bir konumda olduğu düşünülen göçmenlerin girişleri reddedilmeyecek.

Geri itmeler, hem uluslararası hukuku hem de AB hukukunu ihlal ediyor. Ancak AB üyeleri Polonya, Letonya ve Litvanya daha önce Belarus'tan giriş yapmaya çalışan göçmenlerle ilgili olarak bu tartışmalı tedbire başvurmuştu.

Letonya, Litvanya ve Polonya, Finlandiya'dakine benzer yasalar çıkarmıştı.

1340 kilometrelik kara sınırı kapatılmıştı

Geçen sene Finlandiya'nın NATO üyesi olmasının ardından gerekli belgeleri olmayan 1300'den fazla göçmen Rusya üzerinden ülkeye girmişti. Bunun üzerine Helsinki yönetimi, 28 Kasım 2023'te Rusya ile olan 1340 kilometrelik kara sınırını kapatmıştı.

Finlandiya, 4 Nisan 2024'te aldığı kararla, Rusya sınırında daha önce kapatılan geçiş noktalarıyla bazı limanların süresiz kapalı kalacağını duyurmuştu.

2023'te ve bu yılın başlarında gelen göçmenlerin çoğu Afganistan, Mısır, Irak, Somali, Suriye ve Yemen dahil olmak üzere Orta Doğu ve Afrika'dan geliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Finlandiya, Rusya'dan gelen göçmenleri geri itme yasasını onayladı - Son Dakika

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