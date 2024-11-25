Fırat Kalkanı\'nda 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, X hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."