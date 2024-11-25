(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB, X hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şöyle denildi:
"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."
Son Dakika › Güncel › Fırat Kalkanı'nda 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?