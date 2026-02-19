Fırtına Sırasında Öğrenciler Atatürk Büstünü Korumak İçin ... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fırtına Sırasında Öğrenciler Atatürk Büstünü Korumak İçin ...

Haberin Videosunu İzleyin
Fırtına Sırasında Öğrenciler Atatürk Büstünü Korumak İçin ...
19.02.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fırtına Sırasında Öğrenciler Atatürk Büstünü Korumak İçin ...
Haber Videosu

Adana'da fırtına sırasında öğrenciler, düşen Atatürk büstünü korumak için harekete geçti.

ADANA'da bir okulun bahçesinde fırtına sırasında düşmek üzere olan Atatürk büstü, öğrenciler tarafından korundu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), sarı kod uyarısı yaptığı kentte dün fırtına ve sağanak etkili oldu. Kentte pek çok caddeyi su basarken, ağaçlar devrildi. Seyhan ilçesi Büyüksaat Ortaokulu bahçesindeki Atatürk büstü de fırtınanın etkisiyle sallanmaya başladı. Durumu fark eden bir öğrenci, arkadaşlarını da çağırarak büstün yanına gitti. 4 öğrenci, düşmek üzere olan büstü elleriyle tutarak fırtına bitene kadar korudu. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Güvenlik, Fırtına, Fırtına, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırtına Sırasında Öğrenciler Atatürk Büstünü Korumak İçin ... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız’a demediklerini bırakmadılar Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz
19 yaşındaki Yiğit’i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler 19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler
3 şişe sudan alınan ücrete bakın Bakanlık hemen cezayı kesti 3 şişe sudan alınan ücrete bakın! Bakanlık hemen cezayı kesti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Tanıyanınız oldu mu Sahur programında Kur’an okudu Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

10:01
Dünyayı tedirgin eden görüntü Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
09:59
Bir hafta damda mahsur kaldı Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
09:57
Türk televizyon tarihine geçecek sahne Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli’ye mesaj gönderdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
09:52
Taraftarlar kara kara düşünüyor Galatasaray’ı bekleyen zorlu süreç
Taraftarlar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç
09:40
Türkiye’nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
09:32
Lamine Yamal, ’’Oruç tutacağım’’ dedi, Barcelona harekete geçti
Lamine Yamal, ''Oruç tutacağım'' dedi, Barcelona harekete geçti
09:19
10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu
10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 10:34:14. #7.11#
SON DAKİKA: Fırtına Sırasında Öğrenciler Atatürk Büstünü Korumak İçin ... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.