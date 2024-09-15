Fırtına ve Sağanak Uyarısı

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Batı Karadeniz ve Marmara'nın kuzeybatısında sağanak, Doğu Akdeniz'in batısında fırtına görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Akdeniz'in batısında beklenen rüzgar, bugün öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek, fırtına, gece saatlerinde etkisini kaybedecek.

Batı Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak bugün öğleden sonra Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.

Öte yandan bugün Marmara'nın kuzeybatısında beklenen gök gürültülü sağanağın ise Tekirdağ'ın merkez, Muratlı, Saray, Marmaraereğlisi, Çerkezköy, Ergene, Kapaklı ve Çorlu ilçeleri, Kırklareli'nin merkez, Lüleburgaz, Kofçaz, Demirköy ve Vize ilçeleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.