Ankara'da fırtına sonucu reklam panosu otobüs durağına devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da fırtına sonucu reklam panosu otobüs durağına devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

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Ankara'nın Sincan ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle otobüs durağına reklam panosu devrildi. Durakta bekleyen Ayşe Yavuz hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

07.06.2024 01:06
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ANKARA'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanağın etkisiyle yol kenarında bulunan reklam panosu otobüs durağına devrildi. Olay sırasında iddiaya göre yağmurdan korunmak için durakta bekleyen Ayşe Yavuz (20) ve bir kişi reklam panosunun altında kaldı. Talihsiz Yavuz olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan diğer kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesi Menderes Mahallesi, Alpaslan Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. Kentte etkili olan fırtına ve sağanak yağmurdan korunmak isteyen Ayşe Yavuz ve kimliği bilinmeyen bir kişi, cadde üzerindeki otobüs durağına sığındı. Durağın arka tarafında bulunan reklam panosu fırtınanın etkisiyle durağın üzerine devrildi. Bu sırada durakta bekleyen 2 kişi, reklam panosunun altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe Yavuz'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Durakta bulunan diğer kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Durakta, olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Reklam panosu ise AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara\'da fırtına sonucu reklam panosu otobüs durağına devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da fırtına sonucu reklam panosu otobüs durağına devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da fırtına sonucu reklam panosu otobüs durağına devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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