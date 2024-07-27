FKÖ, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurma konusunu 9 Arap ülkesiyle görüştü

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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, 9 Arap ülkesi dışişleri bakanıyla, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım savaşını durdurma konusunu ele aldı.

Şeyh, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Katar, Umman, Irak, Fas, Tunus ve Cezayir dışişleri bakanlarıyla İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına karşı devam eden saldırılarını durdurmak için bölgesel ve uluslararası düzeyde çabalarını yoğunlaştırmalarını görüştüm." ifadesini kullandı.

Şeyh, görüşmede, uluslararası kurum ve kuruluşların bu amaca yönelik çabalarının da ele alındığını belirtti.

?- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'i kadın olmak üzere 39 bin 258 Filistinli öldü, 90 bin 589 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 683 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.

Öte yandan, İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 589 Filistinli hayatını kaybetti.