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Florida Valisi Ron DeSantis, 2024 başkanlık seçimi aday adaylığından çekildi - Son Dakika
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Florida Valisi Ron DeSantis, 2024 başkanlık seçimi aday adaylığından çekildi

ABD'de Florida Valisi Ron DeSantis, 2024 başkanlık seçimi aday adaylığından çekildiğini açıkladı. DeSantis, çekilme kararını sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu. DeSantis, Cumhuriyetçi adayı destekleyeceğini ve Trump'ın mevcut başkan Joe Biden'den üstün olduğunu belirtti.

21.01.2024 - 23:47,  Güncelleme: 00:16
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ABD'de Florida Valisi Ron DeSantis, 2024'te yapılacak başkanlık seçimi aday adaylığından çekildiğini bildirdi.

DESANTİS: ANLAŞMAZLIKLARIMIZ OLDU AMA TRUMP'IN BİDEN'DAN ÜSTÜN OLDUĞU AÇIK

Cumhuriyetçi DeSantis, çekilme kararını X sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu. Cumhuriyetçilerin eski ABD Başkanı Donald Trump'a bir şans daha vermek istediğinin açık olduğunu kaydeden DeSantis, "Donald Trump'la Kovid-19 salgını ve Antony Fauci'yi seçmesi nedeniyle bazı anlaşmazlıklarımız oldu. Ancak, Trump'ın mevcut başkan Joe Biden'den üstün olduğu açık." ifadelerini kullandı.

ABD'de Florida Valisi DeSantis, 2024 başkanlık seçim yarışından çekildi! Geriye Trump ve Nikki Haley kaldı
Ron DeSantis

CUMHURİYETÇİ ADAYI DESTEKLEYECEK

DeSantis, Cumhuriyetçi adayı destekleyeceğine daha önce söz verdiğini ve bu sözünü tutacağını belirtti. Başarılı olabileceğini düşünmediğini ve oy verenlerin daha fazla vakit ve kaynağını almayacağını ifade eden DeSantis, 2024 başkanlık seçimleri aday adaylığından çekildiğini duyurdu.

Florida Valisi Ron DeSantis 2024 Başkanlık Seçimi Adaylığından Çekildi
Donald Trump

GERİYE NİKKİ HALEY VE TRUMP KALDI

Cumhuriyetçi Parti Başkan adaylığı için 5 aday vardı ancak DeSantis ile birlikte ilk haftada 3'ü çekilip Trump'ı destekleyeceğini açıkladı. Böylece geri sadece Eski Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley ve Trump kaldı.

Florida Valisi Ron DeSantis 2024 Başkanlık Seçimi Adaylığından Çekildi
Nikki Haley

ABD'DE SEÇİMLER NE ZAMAN?

ABD'de bir sonraki ön seçimler 23 Ocak'ta New Hampshire eyaletinde yapılacak ve ön seçim süreci 8 Haziran'a kadar sürecek.

Temmuz ve ağustos ayındaki parti kongrelerinde hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti, başkanlık seçimleri için resmi adaylarını belirleyecek.

5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yarışı kazanacak aday 20 Ocak 2025'te koltuğuna oturacak.

Florida Valisi Ron DeSantis, 2024 başkanlık seçimi aday adaylığından çekildi
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Florida Valisi Ron DeSantis, 2024 başkanlık seçimi aday adaylığından çekildi - Son Dakika


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