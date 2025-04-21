İzmir'in Foça ilçesinde, eski milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden eşinin cenazesi yakınları tarafından alındı.
Dün yaşanan olayda hayatını kaybeden Gülay Işıklar'ın (55) cenazesinin İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Işıklar'ın kızı Dicle Işıklar ve yakınları, burada gözyaşı döktü.
Gülay Işıklar'ın cenazesinin uçakla Ankara'ya götürüleceği, yarın düzenlenecek törenle Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Olay
Dün, Hacıveli Mahallesi'ndeki evden silah sesi duyulması üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde 18. ve 19. dönem milletvekilli Ahmet Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Jandarma tarafından çiftin oğulları C. Işıklar (28) gözaltına alınmış, ilk ifadesinde annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Olaydan önce C. Işıklar'ın kullandığı 35 AGV 328 plakalı otomobilin devrildiği, şüphelinin kendi imkanlarıyla evine gittiği, burada çıkan tartışmada Gülay Işıklar'ın silahla vurulduğu belirtilmişti.
Son Dakika › Güncel › Foça'da silahlı cinayet: Gülay Işıklar yaşamını yitirdi - Son Dakika
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