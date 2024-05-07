Foça, Sörf ve Yelken Turizminde Önemli Bir Merkez Olma Potansiyeline Sahip - Son Dakika
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Foça, Sörf ve Yelken Turizminde Önemli Bir Merkez Olma Potansiyeline Sahip

Foça, Sörf ve Yelken Turizminde Önemli Bir Merkez Olma Potansiyeline Sahip

Foça, her mevsim rüzgarın hakim olduğu bir bölge olup, sörf ve yelken sporları açısından turizm sektörüne avantaj sağlamaktadır. Türkiye Yelken Federasyonu Rüzgar Sörfü Slalom Ligi 1. ayak yarışlarına ev sahipliği yapan Foça, su sporlarına olan ilgisini artırmayı hedeflemektedir. Ege bölgesindeki diğer önemli noktalar olan Çeşme ve Alaçatı gibi, Foça da sörf turizminde önemli bir noktadır. Foça'nın rüzgar avantajını en iyi şekilde kullanarak uluslararası düzeyde yarışlara ev sahipliği yapma hedefi bulunmaktadır.

07.05.2024 11:35
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Her mevsim rüzgarın hakim olduğu Foça, başta sörf olmak üzere su sporlarında önemli bir merkez olma potansiyeline sahip.

İzmir'e 70 kilometre uzaklıktaki Foça, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi mekanları, Phokaia Antik Kenti gibi ören yerlerini görmek isteyen misafirlerini ağırlıyor.

Özellikle yaz dönemini yoğun geçiren Foça'da her daim hakim olan rüzgar, sörf ve yelken sporları açısından turizm sektörüne avantaj sağlıyor.

Turizmciler de ilçenin rüzgar gücünü tanıtabilmek, Foça'ya daha fazla turist çekebilmek amacıyla Türkiye Yelken Federasyonu Rüzgar Sörfü Slalom Ligi 1. ayak yarışlarına öncülük etti.

2-5 Mayıs'ta Phokaia Beach Resort ile Orak Adası arasındaki parkurda düzenlenen yarışlara yerli ve yabancı 105 sporcu katıldı.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, AA muhabirine, Türkiye'nin, dünyada su sporlarından elde edilen turizm gelirinden çok azını alabildiğini söyledi.

Bodrum ile Çanakkale arasındaki bölgede rüzgar kalitesinin iyi olduğunu belirten İşler, şöyle devam etti:

"ETİK olarak en büyük isteğimiz sadece kum, deniz, güneş değil, aynı zamanda özellikle su sporları, yelken sporları ve sörfle ile ilgili aktiviteleri artırabilmek. İzmir bu konuda avantajlı. Antalya özellikle Göcek ve Fethiye ile yat turizminde fevkalade performans sağlıyor. Bölgemizin Allah tarafından bize verilmiş olan bir rüzgar avantajı var. Bizim bunu muhakkak turizm amaçlı kullanmamız gerekiyor. Türkiye Yelken Federasyonu ile iş birliği yaptık, Ege'nin kuzeyinin turizm portföyünü yelken ve rüzgar sporlarıyla artırmak istiyoruz."

İşler, Çeşme ve Alaçatı'nın sörf turizminde önemli noktalara geldiğini hatırlattı.

Özellikle sörf ve yelken organizasyonları için Foça'yı öneren İşler, şöyle konuştu:

"Eski adı 'rüzgarın evi' olan Foça sörf için biçilmiş bir kaftan. Bölgede her mevsim esen kaliteli rüzgardan dolayı ikinci bir Alaçatı olma yönündeki bir projemizi gündeme getirdik. Bu şu anda fevkalade tuttu. Burada çok önemli yelken kulüpleriyle beraber başladığımız bu yolculuk yine Türkiye Yelken Federasyonun destekleriyle 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nı düzenleyeceğiz. Bu arada eylül ayı içinde Çeşme-Foça arasında bir yelken trofe yarışması yapacağız. Daha sonra bunu 'aynı gök aynı deniz iki ülke' sloganıyla Midilli ve Sakız adalarıyla da birleştireceğiz. Hepinizin bildiği gibi deniz kardeşliktir, barıştır. Turizm sektöründe kardeşlik ve barışın sektörüdür."

İşler, Dünya WindSurf Yarışması'nı 2025 yılında Foça'da düzenlemek için çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Milli sporcu Çağla Kubat da Foça'nın sörf turizmi için uygun olduğunu söyledi.

Türkiye'de sörf için birçok noktanın olduğunu belirten Kubat, "Alaçatı sörfü öğrenmek için çok özel bir destinasyon. Bazı yerlerin ismi gerçekten hiç duyulmuyor. Alaçatı çok ön plana çıkmış vaziyette. Bodrum'u biliyoruz. Urla bir yelken merkezi oldu. Yine Foça çok değerli bir noktada. Ayvalık öyle. Hatta Karadeniz bölgesine bile gidebilecek alanlar var. Biz yarışlarda görüyoruz. Sadece bu alanların birazcık daha duyulması gerekiyor." diye konuştu.

Turizmci Bilge Durdu İşler ise Foça'nın rüzgar avantajını su sporlarında en iyi şekilde kullanması gerektiğini, özellikle uluslararası düzeyde yarışlara ev sahipliği yapmak istediklerini dile getirdi.

Rüzgar Sörfü Slalom Ligi 1. ayak yarışlarını takip eden oyuncu Alp Kırşan da Foça'nın bu tür etkinliklerle sörf ve yelken turizminde daha da gelişeceğine inandığını vurguladı.

Kaynak: AA

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