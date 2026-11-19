(ANKARA) - Fon mağdurları ve siyasi parti temsilcileri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) önünde açıklama yaptı. Açıklamada,"Medyada fon mağdurlarının parası ödendi algısı her geçen gün artıyor ama bu gerçeği yansıtmıyor. Net yatırım denen bir terim ortaya atıldı ama bizde bunun hiçbir karşılığı yok. Tüm fon mağdurlarının ortak dili ve en büyük talebi nedir? Tüm fonlarda herkese tam ana para artı enflasyon farkı" denildi.

Fon mağdurları Ankara'da SPK önünde toplandı. Mağdurlar, "Yıl bitmeden anapara + TÜFE istiyoruz" ve "Fon adaletsizliği son bulsun" yazılı dövizler taşıdı. Ayrıca "Devlet istifa", "Mehmet Şimşek istifa" sloganları attı. Eyleme CHP, YENİ Parti, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve DEM Partili vekillerinin yanısıra Yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi genel başkan yardımcıları da destek verdi.

Ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanlış bilgilendirildiği ileri sürülerek, kendilerine ana para + TÜFE (enflasyon) farkı ödenmesini talep etti. Fon mağdurları adına ortak açıklamayı okuyan Leman Tuncel, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz tüm birikimlerimize bir gecede kilit vuruldu, el konuldu. Birikimlerimizi koruyup sistemi denetlemesi gereken altı kamu kurumunun ihmali, müsamahası nedeniyle maalesef birikimlerimiz bir gecede yok edildi. Kendini imtiyazlı telakki eden bir kısım dolandırıcılar tarafından fon piyasasında dolandırıldık. 16 Eylül'den beri birikimlerimize ve helal paramıza ulaşamamaktayız. Aramızda ekmeğe muhtaç, düzeye gelmiş arkadaşlarımız ve aileler var.

"ANA PARAMIZIN YÜZDE 10'UNU ZOR ALABİLDİK"

Ayrıca kıymetli Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan maalesef doğru bilgilendirilmiyorsunuz. Kendisine yatırımcıların yüzde 80'inin ana parasının tümünün karşılanmıştır bilgisi verilmiştir. Ancak bu bilgiler fiili gerçekleri yansıtmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu durumu basın önünde arz ediyoruz: Biz ana paramızın yüzde 10'unu zor alabildik. İki ara ödeme yapıldı fakat mağdurların çoğunluğu ana parasına ulaşamadı. Yatırılan paralar yüzde 3, yüzde 5, yüzde 10 gibi çok küçük meblağlar. 'Kapatılacak ödenip hesaplar kapatılacak' dendi. Ancak 1 milyon altındakiler ana parasının tamamına bile kavuşamadı. 1 milyon altı bile ödenemezken 1 milyon üstü nasıl ödenecek ve 1 milyon üstü yatırımcı ne yapacak?

"TALEBİMİZ TÜM FONLARDA TAM ANA PARA VE TÜFE FARKI"

Medyada fon mağdurlarının parası ödendi algısı her geçen gün artıyor ama bu gerçeği yansıtmıyor. Net yatırım denen bir terim ortaya atıldı ama bizde bunun hiçbir karşılığı yok. Tüm fon mağdurlarının ortak dili ve en büyük talebi nedir? Tüm fonlarda herkese tam ana para+TÜFE. Fonlardan alınan yüz milyarlarca liralık yüzde 17,5'luk stopajın gün beklenilmeksizin fon havuzuna iade edilmesi gerekmektedir. Çünkü sayın adalet bakanımızın da dediği gibi bu bir nitelikli dolandırıcılık hadisesidir. Dolandırıcılığın da vergisi olmaz. Vergi kazanç durumunda alınan bir kurgu, bir kamu uygulamasıdır. Bu hadisede kazanç olmadığı gibi fon mağdurları ana paralarını da kaybedecek duruma gelmiştir. Gönüllü iadeler eğer hızlı yapılmayacaksa Türk ekonomisini rahatlatmak için tüm mağdurların önce ana parasının TÜFE farkıyla ödenmesi ve tüm gönüllü iadelerin süreç içerisinde direkt olarak ilgili kurumlara aktarılması gerekmektedir.

"HAKKIMIZI SONUNA KADAR KORUYACAĞIZ"

Birçok tüzel kişiliğin yani firma sahiplerinin parası içeride kalmış durumdadır. Çalışanlarına maaş veremeyecek ve personelini işten çıkarma duruma gelmiştir benim gibi. Borçlarını ödeyemeyecek durumdalar. Bireysel yahut tüzel kişiliğe haiz yatırımcılara tam ana ve TÜFE verilmezse çok daha büyük ekonomik sıkıntılar çıkacaktır. Ana para hesabı yatırımcıların fondaki son kalan tutarı değildir. Ana para hesabı yatırımcıların fona ilk girdiklerinde yatırdıkları tutardır. Hakkımızı sonuna kadar koruyacağız."

Fon mağdurlarının ardından siyasi parti temsilcileri de açıklama yaptı.

"TAM 188 TIR DOLUSU PARAYI KAMUNUN DENETİMİNDE ÇALDILAR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Türkiye'nin her yerinden binler burada. Soygunun, hırsızlığın, rantın ve talanın merkezi kurumlardan bir tanesi olan SPK'nın önünde. Cumhuriyet tarihi böylesine korkunç ve organize bir soygun görmedi. Böyle bir rant ve talan görmedi. Tam 188 tır dolusu parayı göz göre göre kamunun denetiminde çaldılar. Bu meydanda toplanan binlerin devletine güvenmiş, devletin kurumlarına güvenmiş, hırsızlığın değil fonun riskini almış. Ama devlet itimat etmiş insanların, alın terini, göz nurunu göz göre göre çalıp götürdüler. Günlerdir söylüyoruz. Kimdir bu hırsızlar? Kimdir bu çete mensupları?

"NEREDE BU HIRSIZLAR"

Adalet Bakanı çıkmış diyor ki: 'Bu ülkede bir çete var, organize bir çete var'. Ey bakan, nerededir bu çete? Başı kimdir? Sonu kimdir? Ne kadar zamandır bu ülkede hüküm sürmektedir? Kimdir arkasındakiler? Kimdir siyasi irade? Kimdir saray çevreleri arkasındakiler? Soruyoruz. Yine diyorsunuz ki: '1 Eylül ile 16 Eylül arasında tam 440 kişi 401 milyar lirayı götürdü'. Nerede bu hırsızlar? Nerede bu soyguncular. Göz göre göre devletine, milletine güvenmiş insanların alın terini, umudunu, hayallerini, geleceğini çalıp götürdüler. Bu ülke sahipsiz değil. Hiç kimse endişe etmesin. Bu sokakları dolduran mağdur kesimler sahip değil, sahipsiz değil. Bu millet sahipsiz değil, bu ülke sahipsiz değil. Bu hırsızların yanına koymayacağız. Bu ülkeyi talan edenlerin eline geçirdiği devlet gücüyle, devlet imkanlarıyla bu milleti soyanların üstesinden geleceğiz ve onlara tek tek hesap soracağız. Bu çetelerden bu ülkeyi kurtaracağız. Bu hırsızlardan bu ülkeyi kurtaracağız."

"BU FİNANSIN SUSUSLUĞU'DUR"

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ise şunları söyledi:

"Bu finansın Susurluğudur. Bu 21. yüzyılın en büyük vurgunudur. Burada sadece sizin mağduriyetiniz 20 milyar doların üzerindedir. Bunun ekonomiye deprem etkisi bizim içimizi yıkan 2023 depreminden daha fazladır. O yüzden ilk günden itibaren ilk günden itibaren siz Sizlerle beraber sizlerin mağduriyetinizi gidermek için 24 saat çalıştık. AK Parti kanun teklifi vermeden bir ay önce biz yeni parti olarak kanun teklifi verdik ve dedik ki ana para artı tüfeği vermeden bu insanların hakkını ödeyemezsiniz. Dedik ki araştırma önerisi Bu işte devletin kurumlarını araştırmadan bu soyguncuların devletteki çete mensuplarını araştırmadan bu işi çözemezsiniz.

"BU İŞİN İÇİNDE ÜST DÜZEY BÜROKRATLAR VE ONLARI ORADA TUTAN İKTİDAR VAR"

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı bu işin içinde. Devlet Denetleme Kurumu eski başkanı, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan vekili, Takasbank'ın genel müdürü, eski Devlet Denetleme Kurumu Başkanı tutuklandı. BDDK Başkanı 128 milyar dolarlık soygunu adeta ödüllendirerek BDDK'nın başına geçti. Hepinizi mağdur etti. Bu işin içinde devletin üst düzey bürokratları ve o bürokratları orada tutan iktidar mensupları var. Bizler daha ilk başta yeni parti olarak, diğer partiler olarak bu insanları afişe ettik. Afişe etmeye devam ediyoruz. Ne için yapıyoruz? Sizlerin mağduriyetinizi gidermek için Adalet için, devletine güvenmek isteyen vatandaşlar için yapıyoruz. Bugün yine meclisteyiz. Bütün partiler olarak meclisteyiz. Hepimiz sizin Hakkınızı alana kadar mecliste elinizden geleni yapacağız. Sokakta elinizden geleni yapacağız. Bu yolu hepinizle beraber yürüyeceğiz diyorum."

"GÖREVDEN ALINMALARINA RAĞMEN MAAŞ ALIYORLAR"

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu şöyle konuştu:

"Bir milletvekili olarak ben sadece bugün burada değildim. 50 gün önce bu skandal patladığında gittim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na SPK hakkında suç duyurusunda bulundum. Ve ardından geldim burada SPK'nın kapısı önünde açıklama yaptım, 'Halkın elinden kurtulamayacaksınız' dedim. Bakın halk o yüzden şimdi burada. Kurtarmaya çalıştılar. Şunu söyleyeyim, size skandal bir durumu söyleyeceğim. Bakın, Ali Fuat Taşkesenlioğlu dahil, Ömer Gönül dahil, Mahmut Sütçü dahil şu anda görevden alınmalarına rağmen SPK başkanı gibi maaş alıyorlar. Biliyor musunuz? Yazıklar olsun. Masak eski başkanı Ramazan Başak diyor ki 'BDDK Bazı bankalar hakkında konuşuldu ve o bankalar hakkında kapatma kararı son anda önlendi bazı kurul üyeleri tarafından. Daha sonra o kurul üyeleri o bankaların emekli olduktan sonra yönetim kurulu üyesi oldular'. Yazıklar olsun."

"FON ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNÜN BİR DALI"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın da konuşmasından şu görüşleri dile getirdi:

"Aslında arkamızda SPK var. Burada piyasa var. Türkiye'nin piyasası. Bu piyasa bu piyasa Türkiye'de sessiz çoğunluğun temsilcileri olarak burada. Fon bu talan düzeninin sonu olacaktır. Bundan emin olunuz. Kurtla çoban bir olmuş. Emek sahiplerine, alın tari dökenlere ev sahiplerine tuzak kurmuşlar. Hırsızlar, Yavuz hırsızlar burada görünemiyorlar. Ev sahipleri olarak alınteri dökenler olarak sizler buradasınız. Emin olunuz bu gidişat memleket, millet için, insanımızın uyanması için şu arkamızda gördüğünüz kurum normalde fon organize suç örgütünün bir dalıdır. Organize suç örgütünün bir uzantısı, bir dalı olarak arkamızda SPK duruyor. Bu organize suç örgütünün gövdesi ve kökleri nerelere gidiyor? Bunu bütün milletimiz, sizler, bizler biliyoruz. Sizler hakkınızı biraz önce ifade edildiği gibi alacaksınız. Er ya da geç alacaksınız. Bu talan düzeni, bu hırsızlığı kınayıp hırsızlara sahip çıkan anlayışı yerle yeksan edeceksiniz."

"MUAZZAM BİR PARA KAÇIŞI VAR"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da şunları kaydetti:

"Bugün burada siz 455 bin 758 kişiyi değil, ailelerinizle beraber tam 6 milyon hane halkı için buradasınız. Burada bizler de sizlerin yanındayız. Borsada direkt işlem yapıp, alım-satım yapan ve değerini kaybeden kişilerin burada da sayısı yok bu sayının içerisinde. Değerli mağdurlar, mağdur diyorum ki çok büyük mağduriyet içerisindesiniz. Kamu kaynaklarını kullanarak bunları yatırım fonlarına aktarıp fahiş gelir elde edip bunu da organize şekliyle yapan bir kitle ile karşı karşıyayız. Bizim ödediğimiz vergilerle bu kamu kaynaklarını biriktirip bu paraları alıp yurt dışına kaçıran veya başka yere aktaran bir sürü kitle var. Bürokratı var. Siyasetçisi var. İş adamı var. Tüzel kişisi var. Gerçek kişisi var. Direkt ve dolaylı yoldan muazzam bir para kaçışı var. Bunların yanına kalacak mı? Kalmayacak tabii ki. Burada herkesin yüzde 80'in parasını ödedik diyorlar. Burada parasını herkes aldı mı arkadaşlar? Böyle böyle yanlış bilgilendirme yapmayacaksınız. Doğru neyse Onu söyleyeceksiniz. Başından beri ben plan bütçe komisyonu üyesiyim. Bakanlık bütçeleri görüşürken de söyledik. Bu SPK başkanını, BDDK başkanını, burada görev olan üst düzey yöneticilerinin hepsini, başkan ve yöneticilerini görevden alın. Görevini tarafsız yapan yeni başkan ve yöneticiler atayın dedik. Atadılar mı? Şimdi yavaş yavaş alıyorlar.

"HALKA GÜVENİ TEMİN ETMEK ZORUNDASINIZ"

Halka güveni temin etmek zorundasınız. Sadece sizlerin parasının ödenmesiyle de bu olay bitmeyecek. Anapara artı sizin enflasyon farkınızın da ödenmesi gerekecek. Ve ve en büyük sorun da sizler hepiniz paranızı alacaksınız. Biz burada bütün milletvekilleri olarak, muhalefet milletvekilleri olarak bakın AK Parti'nin içerisinde de bundan çok rahatsız olan vekiller var. Bu süreçte siz paranızı aldıktan sonra önemli olan bu vurgunu yapan, bu yolsuzluğu yapan kimse onlardan hesap sormak yurt dışına kaçırdıkları para Paraları da alıp, mal varlıklarını da satıp bu ülkeye geri getirmek de bizim görevimiz olmalı. Biz her zaman yanınızdayız. Plan bütçede de, genel kurulda da Turan Çömez Başkanım da ifade etti. Hakkınızı savunmaya devam edeceğiz. Her zaman yanınızda olacağız. En ufak şikayetinizle bize ulaşın. Merak etmeyin, bizler yanınızdayız."

"NEREYE GİDERSE ORAYA KADAR KOVALAYACAĞIZ"

DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık da şunları söyledi:

"Burada büyük görevler düşüyor. Vatansever, namuslu, dürüst bürokrat gelecek diyecek ki 'Evet kardeşim, bu kurumda şunlar oldu, şunlar yaşandı'. Sadakatiniz tekrar sesleniyorum. Sadakatiniz millete olsun. Sadakatiniz devlete olsun. Sizi oraya getiren siyasi iradeye değil. Bu millete olsun, bu devlet olsun. Değerli arkadaşlar, şunu da söyleyeyim. Bizler var ya göz göre göre soyulduk, göz göre göre. 1 Temmuz 2026 tarihinde ben mecliste soru önergesi araştırma önergesi verdim. Ben mecliste iktidar vekillerine söyledim. Bu olay algıyla, kapatmayla, yok Sözcü TV'yi kapat, Halk TV'yi kapat, gazeteyi kapat. Çözülmez. Çünkü vatandaşın cebine eliniz uzandı, cebine eliniz uzandı. Dedim ki: 'Ana parayı ve tüfeğini verene kadar kaçtığınız yere kadar kovalayacağız'. Bunun sözünü veriyorum. Kaçtığınız yere kadar ama sonu nereye giderse gitsin oraya kadar kovalayacağız."

"SPK, BDDK, TAKASBANK UYUYOR MU?"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Bayramoğlu da şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan açıklamaları hayretle esefle takip ediyoruz. Durmadan yatırımcılar riski yüksek olan fonlara niye girdi gibi sorgular var. Şimdi bu fona yatırılan kaç tane kamu kurumu var? Onlar niye yatırdı? Kaç tane bürokratın çocukları var? Onlar niye yatırdı? Ya bunları şimdi halk olarak baktığımızda enflasyon TÜİK'te açıklandığında yüzde 35 deniyor. Halk olarak yaşadığımız yüzde 70 ve yüzde 100'e yakın enflasyon oranımız var. Halkımız parasının değer kaybetmemesi için bir yatırım enstürmanı bulacak. Gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da, Amerika'da Onlar üzerinden insanlar varlıklarını geliştiriyor. Biz burada şuna dikkat etmemiz gerekir. 1 liralık hisse 100 liraya gidiyor da niye haberimiz olmuyor? SPK uyuyor mu? BDDK uyuyor mu? Takas Bank uyuyor mu? DDK uyuyor mu? Şimdi dönüyoruz bakıyoruz deniyor ki DDK diye bir kurumumuz var. Oraya atanan başkanımız kendi dönemini denetlemek için atanıyor. Burada bir gariplik yok mu? Yeniden Refah Partisi olarak sonuna kadar gideceğiz."

"DEVLET DEDİĞİMİZ YAPI PAZARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAMADI"

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Eryılmaz da şöyle konuştu:

"Fon soygunu patladığından beri biliyorsunuz ki yanındayız. Burada toplanan insanlar gidip rulet masasına paralarını koymadılar. Bir devletleri olduğunu düşündüler. Devletin düzenleyici kurumlarına güven Dediler. Paralarını devletin düzenleyici kurumlarının nezaretinde enflasyon karşı korumak için devletin izin verdiği fonlara koydular. Şimdi 2023 yılından beri fonları teşvik eden, aman altın almayın, aman döviz almayın diyen hükümet hükümetin de dediklerini dinleyen bu arkadaşlarımızı, bu vatandaşlarımızı sanki aç gözlülük yapmakla itham ediyor. Devlet dediğimiz en ilkel devlet bile insanların canını malını ve ırzını korumakla görevlidir. Devlet niye sizden vergi aldı? Niye bizden vergi alıyor? Niye stopaj kesti? 'Ben diyor bu pazarın güvenliğini sağlıyorum. Sen burada rahat rahat ticaret yap kazan veya kaybet riski sana al' diyor. Buradaki sorun sizin risk alıp almamanız değil. Devlet dediğimiz yapı pazarın güvenliğini sağlamamıştır. Şu arkada bulunan binada ve diğer sözde düzenleyici kurum olması gereken kurumlarda çalışanların da soyguncularla işbirliği yaptığını Adalet Bakanı açıklıyor. Buradan Adalet Bakanı'na soruyoruz. Bu çete nerede? Bu çeteyi hepimiz görüyoruz. Vatandaşlar görü ancak siyasi nüfusu olanlar ifade verip geri çıkıyor."

Turan Çömez, kutulara yerleştirilmiş yarım ton ağırlığındaki geçerliliği olmayan banknotları göstererek, şunları kaydetti:

"Bu soygunun nasıl olduğunu konuşuyoruz. Nasıl mücadele edilmesi gerektiğini de söylüyoruz. Suçluları ve çeteyi açıklayın da diyoruz. Ama bu soygunda nelerin götürüldüğünü bugün size göstermek istiyoruz. Bakın İYİ Parti'nin dört tane milletvekili var. Yarım ton parayı dördümüz zor taşıdık buraya. Şu görmüş olduğunuz matbaada basılmış yarım ton paradır. Bunları buradan götürüp imha edeceğiz, yakacağız. Şimdi bu yarım ton para. Peki bunlar ne kadar para götürmüşler biliyor musunuz? Bir tırda tam 25 ton var. Yani bir tır tam bunun 50 katı kadar alıyor. Yani bunun 50 katı kadar bir tır ve bunlar 188 tır götürmüşler. Götürdükleri para sizin hakkınız. Sizin emeğiniz, sizin alınteriniz, sizin umudunuz. Bunlara tek tek bunun hesabını soracağız. İyi Parti kadroları olarak tek tek soracağız. Bütün Türkiye görsün. İnsanlar çarşıda, pazarda, ezilmiş, çürümüş ürünleri toplarken, akşam çocuklar yatağa aç girerken, emeklilerin poşeti eve boş dönerken, beş buçuk milyon ev genci evinde işsiz aşsız beklerken bunlar bu milletin umutlarını çaldılar. İşte şu gördüğünüz para gibi binlercesini alıp tırlara yükleyip götürdüler."