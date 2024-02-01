Fransa Başbakanı Tarım Sektöründe Memnuniyetsizlikleri Gidermek İçin Yeni Tedbirler Açıkladı

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, ülkede devam eden çiftçi protestoları kapsamında tarım sektöründeki memnuniyetsizlikleri gidermek için hükümetin yeni tedbirlerini açıkladı. Attal'ın, çiftçilere 150 milyon avroluk destek içeren yeni tedbirleri açıklaması sonrası bazı sendikalar çiftçilere eylemleri durdurma çağrısı yaptı.
Avrupa Birliği'nin (AB) çevreci politikalarından ve haksız rekabetten şikayet eden Fransız çiftçilerine "yanınızdayız" mesajı veren Attal, yasalarla korunan bir "gıda egemenliği" kurmak istediklerini belirtti. Attal, "Egemen olmak istiyoruz; tarım yapmak için egemen, hasat yapmak için egemen, beslenmek için egemen." ifadelerini kullandı.
Güney Amerika Ortak Pazarı MERCOSUR ülkeleri ile AB arasında planlanan ticari anlaşmanın Fransız çiftçileri açısından haksız rekabete yol açacağına işaret eden Attal, "Fransa'nın bu anlaşmayı kabul etmesi söz konusu değildir." dedi.
Attal, çiftçilerin taleplerine yönelik "mücadelenin Avrupa kapsamında verilmesi" gerektiğini vurguladı.
Çiftçilerin sosyal ve finansal şartlarını iyileştirmek için 150 milyon avroluk destek paketi açıklayan Attal ayrıca Fransız çiftçilerin komşu ülkelerden ithal edilen ürünlere karşı "korunmasını" hedefleyen bir yasa tasarısının Senato'da görüşülmesi için çalışmaya başlayacaklarını duyurdu.
Diğer yandan, "Paris'i kuşatma" çağrısında bulunan sendikalardan Genç Çiftçiler Sendikası Attal'ın yeni önlemlere ilişkin konuşmasının ardından üyelerine "eylem yöntemimizi değiştirelim" çağrısı yaptı.
Sendika, günlerdir Paris'e giriş-çıkış güzergahlarını ve başkentin en büyük pazarı Rungis'in giriş kapısını traktörleri ile kapatan çiftçilerden trafik akışına izin vermelerini istedi.
Ülkenin en büyük çiftçi sendikası FNSEA'nın Başkanı Arnaud Rousseau basına yaptığı açıklamada, eylemler başladığından beri çok sayıda destek mesajı aldıklarını belirterek, kamuoyunun kendilerine verdikleri destekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Rousseau "ilk defa böyle bir halk desteği" hissettiklerini ve bunun Fransız çiftçilerinin kararlılığını güçlendirdiğini vurguladı.
Ülke genelinde çiftçiler, Toulouse, Agen, Beauvais, Rennes gibi çok sayıda kentte gelirlerinin az olmasını ve hükümetin tarım politikasını protesto ediyor. Çiftçiler hükümetin taleplerine kulak vermesini sağlamak için traktörleriyle günlerdir yol ve otoyolları trafiğe kapatıyor.
Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor. Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında AB'nin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, destek ödemelerindeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.
Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destek ödemelerinin yetersizliğini gerekçe göstererek kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor. Avrupalı çiftçiler, AB'nin, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırdığı" eleştirisinde bulunuyor.
Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları, İtalya'da ise AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.
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