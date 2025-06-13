Fransa'da Filistinli Tutuklulara Dayanışma Toplantısı - Son Dakika
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Fransa'da Filistinli Tutuklulara Dayanışma Toplantısı

13.06.2025 20:31
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Fransa Ulusal Meclisi'nde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek toplantısı yapıldı.

?????? Fransa'da Ulusal Meclis'te İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma toplantısı yapıldı.

Başkent Paris'te Mecliste düzenlenen Filistinli tutuklularla dayanışma toplantısına, aralarında eski Filistinli tutuklu Ruba Al Najjar, Adalet İçin Konvoy Girişimi Koordinatörleri Ahmad Abu Nasser ve Ghizlaine Kabouli'nin de bulunduğu bir delegasyon katıldı.

Al Najjar, toplantıda yaptığı konuşmada, 16 yaşındayken tutuklandığını ve İsrail'deki bir hapishanede 3 yıl geçirdiğini belirtti.

Çok zor şeyler yaşadığını ve bir yıl boyunca tek başına bir hücrede kaldığını ifade eden Al Najjar, İsrailli hapishane çalışanlarını kast ederek "Birkaç dakikalığına dışarı çıkmama karşı geldiler." dedi.

Al Najjar, tutukluyken babasını kaybettiğini, bunu öğrenen İsrailli askerlerin yanında "Babamı seviyorum" şeklinde şarkı söyleyip dans ettiğini anlatarak, bunları yaşadıktan sonra hapishanede uzun bir süre konuşma kabiliyetini kaybettiğini söyledi.

İsrail'in 17 yaşındaki erkek kardeşini de tutukladığını belirten Al Najjar, kardeşinin burada gördüğü dayak nedeniyle felç kaldığını söyledi.

"Hapishanelerle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz"

Abu Nasser de İsrail hapishanelerinde tutuklu olan Filistinlilere yönelik işkencelerin durdurulmasının öncelikleri arasında yer aldığını anlattı.

Filistinlilerin tutulduğu hapishanelerle ilgili bilgiye erişmekte yaşanan zorluğa dikkati çeken Abu Nasser, şunları kaydetti:

"Bir yandan Gazze'de bir soykırım olduğunu ve Gazze'deki vatandaşlara yönelik inanılmaz bir muamele olduğunu görüyoruz. Bunları medyada görüyoruz, böylelikle Gazze'de ne yaşandığını biliyoruz. Ancak hapishanelerle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

Abu Nasser, Filistinli tutukluların salıverildikten sonra yaptığı açıklamalar sayesinde hapishanelerde neler yaşandığını öğrenebildiklerini vurgulayarak, 7 Ekim 2023'ten bu yana 60'dan fazla Filistinlinin İsrail hapishanelerinde hayatını kaybettiğini aktardı.

"(İsrail'de) Sde Teiman adlı bir hapishane var. Bu Guantanamo'ya eş değer. Sorun şu ki medyalar bundan çok fazla bahsetmiyor." diyen Abu Nasser, Filistinli tutuklular için adalet çağrısında bulundu.

"Bu hapishanelerde suçlar ve işkenceler işleniyor"

Ghizlaine Kabouli, Filistinli tutuklularla ilgili Birleşmiş Milletler'e (BM) müracaat edeceklerini kaydederek, "İşkence mağdurlarının tanık oldukları şeylerin BM özel raportörleri tarafından kayıt altına alınması önceliğimiz." dedi.

Kabouli, Avrupalı ve uluslararası kurumların işkence gören bu tutukluların meselesini ele amasını istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bunların bir kez daha unutulmasından korkuyoruz. Tıpkı benim gibi sizler de biliyorsunuz ki; bu hapishanelerde suçlar ve işkenceler işleniyor. Bu hapishanelerde, insanlar işkence kadar açlıktan da ölüyor. ve buradakilerin 3'te 1'i neden burada olduklarını bilmiyor bile."

Söz konusu hapishanelerde işlenen bu suç ve işkenceler hakkında soruşturma açılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvurmayı hedeflediklerini kaydeden Kabouli, bu girişime yaklaşık 100 dernek ve kuruluşun destek vereceğini aktardı.

Fransız vekilden delegasyona "Filistin" teşekkürü

Toplantıyı organize eden aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, Filistinli tutuklular mesesini gündeme getirdikleri için delegasyona teşekkür etti.

Portes, "Gazze'de devam etmekte olan soykırımın büyüklüğü karşısında Filistinli tutuklular meselesi bazen sessizce geçiştiriliyor. Ancak her Filistinli ailenin, en az bir kez bir aile üyesi nedeniyle İsrail hapishaneleri meselesiyle karşı karşıya kaldığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha önce Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'a, Fransa'nın İsrail'in serbest bırakmayı kabul ettiği Filistinli tutukluları ağırlamaya hazır olup olmadığını sorduğunu anlatan Portes, şu ana kadar bu soruya cevap alamadığını söyledi.

LFI Milletvekili Gabrielle Cathala toplantıda, eski bir kadın tutuklunun da aralarında bulunduğu delegasyondan bu hapishanelerdeki Filistinli kadınlara yönelik saldırılar hakkında bilgi aldı.

Adalet İçin Konvoy Girişimine katılanlar, Avrupa'da Hollanda, Fransa, Belçika gibi ülkelerde yaptıkları eylem ve açıklamalarla İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların yaşadığı insan hakları ihlaller konusunda duyarlılık oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Filistinli Tutuklulara Dayanışma Toplantısı - Son Dakika

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