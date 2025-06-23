Fransa'dan İran'a Müzakere Vurgusu - Son Dakika
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Fransa'dan İran'a Müzakere Vurgusu

23.06.2025 12:42
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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, İran'da askeri müdahaleyi aldatıcı ve tehlikeli bulduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, İran'da güç kullanarak ve bombalarla rejim değişikliği sağlamanın aldatıcı ve tehlikeli olacağını bildirdi.

Barrot, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, İran, Gazze ve Ukrayna meselelerini ele alacaklarını ifade ederek, Orta Doğu'da çatışmanın büyüme riskinden endişe duyduklarını, saldırılara son verilmesi çağrısında bulunduklarını aktardı.

İran'ın nükleer programının Fransa ve Avrupa için bir tehdit oluşturduğunu birçok kez dile getirdiklerini belirten Barrot, "Bu noktada tutumumuz net olsa da hiçbir sorunun kalıcı çözümü askeri yolla sağlanamaz. Tek çözüm müzakeredir." dedi.

Barrot, AB'nin müzakereler için deneyimlerini paylaşabileceğini ifade ederek, "İran'da zorla rejim değişikliğine gidecek tüm girişimleri reddediyoruz. Böyle bir değişimin güç kullanarak ve bombalarla sağlanmasını düşünmek aldatıcı ve tehlikeli olur. Halkların kendi kaderini tayin etme hakkına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dün Fransa vatandaşı 160 kişinin İsrail'den tahliye edildiği bilgisini paylaşan Barrot, "Bugün ve yarın da uçuşlar devam edecek. Savunma Bakanlığı ile askeri uçaklar da hazırlandı. İlk uçağın bugün İsrail'e iniş yapmasını ve vatandaşlarımızı ülkeye getirmesini umuyoruz." diye konuştu.

Barrot, "Tabii tüm bunlar Gazze'deki durumu unuttuğumuz anlamına gelmiyor. Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve insani yardım girişlerine izin verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Bugün aynı zamanda AB'nin İsrail ile imzaladığı Ortaklık Anlaşması'nı da görüşeceğiz. İsrail'in insan haklarına saygı noktasındaki yükümlülükleri ihlal ettiği açıkça görülüyor." ifadelerini kullandı.

İsrail- Filistin meselesinde siyasi bir çözümün mümkün olduğunu ifade eden Barrot, "Bu bağlamda, tüm tarafları kapsayan kolektif bir hareket çerçevesinde Filistin'i tanıma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz." vurgusu yaptı.

Barrot, Ukrayna'daki durumu da unutmadıklarını aktararak, "Bugün görüşülmesi planlanan Rusya'ya yaptırım paketi 2022'den bu yana en kapsamlı olanı. Rusya üzerindeki baskıyı daha da artırabilir ve bu, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in ateşkese gitmesini, adil ve kalıcı bir barış için müzakerelere açık olmasını sağlayabilir." dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı, ABD'nin İran'a yönelik saldırıların planlaması ve icrasına katılmadıklarını kaydederek, tüm taraflara itidal çağrısını yineledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'dan İran'a Müzakere Vurgusu - Son Dakika

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