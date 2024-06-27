Fransa, İsrail-Lübnan sınırındaki tansiyondan endişe duyuyor - Son Dakika
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Fransa, İsrail-Lübnan sınırındaki tansiyondan endişe duyuyor

Fransa, İsrail-Lübnan sınırında yükselen tansiyondan endişe duyduğunu bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da artan şiddete ilişkin tüm taraflara itidal çağrısı yaparak, BMGK'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasını istedi. Fransa, bölgedeki tırmanma riskini önlemek ve diplomatik çözümü teşvik etmek için kararlılığını sürdürüyor. Diğer ülkeler de Lübnan'dan ayrılmayı içeren seyahat uyarıları yapmıştı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda birçok ölüm yaşanmıştı. BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in geri çekilmesini ve bölgenin silahsızlandırılmasını öngörüyor, ancak Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu hala devam ediyor.

27.06.2024 18:01
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Fransa, İsrail- Lübnan sınırında yükselen tansiyondan endişe duyduğunu bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından, Lübnan'da yükselen tansiyona ilişkin yapılan açıklamada, tüm taraflara azami itidal gösterme ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulama çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Fransa, İsrail sınırındaki şiddetin dramatik bir şekilde arttığı bir dönemde Lübnan'daki durumun ciddiyetinden son derece endişe duymaktadır." ifadesi kullanılarak, Fransa'nın bölgedeki tırmanma riskini önleme ve diplomatik çözümü teşvik etme konusundaki kararlılığını sürdürdüğü kaydedildi.

ABD, Rusya, Makedonya, Kanada, Kuveyt, İrlanda, Almanya ve Hollanda, vatandaşlarına Lübnan'dan ayrılmayı da içeren seyahat uyarıları yapmıştı.

İsrail ordusu ile Hizbullah, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde karşılıklı saldırılarını sürdürüyor.

Bu çatışmalarda şu ana kadar 347 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.

Kaynak: AA

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